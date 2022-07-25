https://ria.ru/20220725/gorsluzhby-1805342238.html

Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя

Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 27.07.2022

Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя

Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-25T22:24

2022-07-25T22:24

2022-07-27T14:52

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах города", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Наибольшее количество в ВАО - 45 миллиметров осадков, СВАО - 42 миллиметра и САО - 40 миллиметров.Уточняется, что по состоянию на 21.00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано. В течение 30 минут вода сама уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".Кроме того, на Нижегородской улице в районе дома 99 и на улице Солянка временное скопление воды ушло в водосточную сеть.В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва