https://ria.ru/20220725/gorsluzhby-1805342238.html
Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя
Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 27.07.2022
Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя
Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-25T22:24
2022-07-25T22:24
2022-07-27T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801039812_0:165:3348:2048_1920x0_80_0_0_5b4e439d649e2e6d7e42ef8a7e826e06.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах города", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Наибольшее количество в ВАО - 45 миллиметров осадков, СВАО - 42 миллиметра и САО - 40 миллиметров.Уточняется, что по состоянию на 21.00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано. В течение 30 минут вода сама уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".Кроме того, на Нижегородской улице в районе дома 99 и на улице Солянка временное скопление воды ушло в водосточную сеть.В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html
https://ria.ru/20220725/osadki-1805339584.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801039812_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8702dc3b24d962ba8044f2ff98a8a2c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток
" продолжают дежурить на улицах города", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Наибольшее количество в ВАО - 45 миллиметров осадков, СВАО - 42 миллиметра и САО - 40 миллиметров.
Уточняется, что по состоянию на 21.00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано. В течение 30 минут вода сама уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".
"На Шоссе Энтузиастов в районе остановки метро "Авиамоторная" в течение 10 минут силами предприятия ликвидировано скопление воды на трамвайных путях. Для скорейшего удаления скоплений воды на Проспекте Мира в районе ВДНХ и в районе метро "Алексеевская" бригадами ГУП "Мосводосток" использовалась откачивающая техника, открывались дождеприемные решетки для увеличения пропускной способности ливневой сети. Скопления воды были ликвидированы в течение получаса", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на Нижегородской улице в районе дома 99 и на улице Солянка временное скопление воды ушло в водосточную сеть.
В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в сообщении.