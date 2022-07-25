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Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 27.07.2022
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Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя
Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 27.07.2022
Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя
Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-25T22:24
2022-07-27T14:52
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мосводосток
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах города", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Наибольшее количество в ВАО - 45 миллиметров осадков, СВАО - 42 миллиметра и САО - 40 миллиметров.Уточняется, что по состоянию на 21.00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано. В течение 30 минут вода сама уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".Кроме того, на Нижегородской улице в районе дома 99 и на улице Солянка временное скопление воды ушло в водосточную сеть.В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в сообщении.
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мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва
22:24 25.07.2022 (обновлено: 14:52 27.07.2022)
 

Городские службы продолжают дежурить на улицах Москвы из-за дождя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытый люк сточной канализации во время дождя в Москве
Открытый люк сточной канализации во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают дежурить на улицах Москвы из-за сильного дождя, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах города", - говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов. Наибольшее количество в ВАО - 45 миллиметров осадков, СВАО - 42 миллиметра и САО - 40 миллиметров.
Уточняется, что по состоянию на 21.00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано. В течение 30 минут вода сама уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".
"На Шоссе Энтузиастов в районе остановки метро "Авиамоторная" в течение 10 минут силами предприятия ликвидировано скопление воды на трамвайных путях. Для скорейшего удаления скоплений воды на Проспекте Мира в районе ВДНХ и в районе метро "Алексеевская" бригадами ГУП "Мосводосток" использовалась откачивающая техника, открывались дождеприемные решетки для увеличения пропускной способности ливневой сети. Скопления воды были ликвидированы в течение получаса", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на Нижегородской улице в районе дома 99 и на улице Солянка временное скопление воды ушло в водосточную сеть.
В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в сообщении.
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