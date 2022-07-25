https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804904079.html

Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион"

Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион" - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион"

Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:43

2022-07-25T21:43

2022-07-25T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в мире, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание поликлиники городской больницы №1 получило значительные повреждения из-за обстрела украинскими войсками. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по Горловке в воскресенье украинские войска выпустили в том числе три снаряда калибром 203 мм.Как рассказали РИА Новости очевидцы, снаряд пробил кровлю шестиэтажного здания больницы №1 и несколько бетонных перекрытий, но, по счастливой случайности, не сдетонировал, а пациенты и персонал не пострадали.По ее словам, местные жители в отчаянии от целенаправленных ударов украинских сил по гражданским объектам.Восьмилетний Степан, проживающий в городе, также выразил надежду на прекращение украинских обстрелов. "Когда стреляют - очень страшно, и я спускаюсь в подвал. Я хочу, чтобы закончилась война, и чтобы мы ее пережили", - сказал он РИА Новости.В связи с тем, что здание городской больницы получило значительные повреждения, прием пациентов перенесен в другие медучреждения Горловки.

https://ria.ru/20220723/donbass-1804539419.html

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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины