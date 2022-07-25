https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804904079.html
Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион"
Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион" - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион"
Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:43
2022-07-25T21:43
2022-07-25T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в мире, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание поликлиники городской больницы №1 получило значительные повреждения из-за обстрела украинскими войсками. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по Горловке в воскресенье украинские войска выпустили в том числе три снаряда калибром 203 мм.Как рассказали РИА Новости очевидцы, снаряд пробил кровлю шестиэтажного здания больницы №1 и несколько бетонных перекрытий, но, по счастливой случайности, не сдетонировал, а пациенты и персонал не пострадали.По ее словам, местные жители в отчаянии от целенаправленных ударов украинских сил по гражданским объектам.Восьмилетний Степан, проживающий в городе, также выразил надежду на прекращение украинских обстрелов. "Когда стреляют - очень страшно, и я спускаюсь в подвал. Я хочу, чтобы закончилась война, и чтобы мы ее пережили", - сказал он РИА Новости.В связи с тем, что здание городской больницы получило значительные повреждения, прием пациентов перенесен в другие медучреждения Горловки.
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РИА Новости
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:43 25.07.2022 (обновлено: 21:46 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли больницу в Горловке из пушки "Пион"
Жители Горловки рассказали об обстреле городской больницы из пушки "Пион" со стороны ВСУ
ГОРЛОВКА, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в мире, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько
сообщил, что здание поликлиники городской больницы №1 получило значительные повреждения из-за обстрела украинскими войсками. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по Горловке в воскресенье украинские войска выпустили в том числе три снаряда калибром 203 мм.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, снаряд пробил кровлю шестиэтажного здания больницы №1 и несколько бетонных перекрытий, но, по счастливой случайности, не сдетонировал, а пациенты и персонал не пострадали.
"Этот снаряд, пробив перекрытия, слава Богу, не разорвался, а лег на полу второго этажа. Это наверно спасло нашу поликлинику и наших людей", - сказала РИА Новости местная жительница Людмила.
По ее словам, местные жители в отчаянии от целенаправленных ударов украинских сил по гражданским объектам.
"Невозможно же: на протяжении восьми лет убивать людей. И все эти восемь лет мы здесь живем, ходим на работу, и мы хотим мирной жизни. У нас терпение уже заканчивается", - сказала собеседница агентства.
Восьмилетний Степан, проживающий в городе, также выразил надежду на прекращение украинских обстрелов. "Когда стреляют - очень страшно, и я спускаюсь в подвал. Я хочу, чтобы закончилась война, и чтобы мы ее пережили", - сказал он РИА Новости.
В связи с тем, что здание городской больницы получило значительные повреждения, прием пациентов перенесен в другие медучреждения Горловки
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