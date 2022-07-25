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Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804717904.html
Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей
Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 25.07.2022
Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей
Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:25
2022-07-25T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
камаз (завод)
стирол
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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке. Также регион принял на летний отдых горловских школьников."В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 2 миллиона 326 тысяч рублей. Кроме того, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки (ДНР), отправлена первая партия гуманитарного груза — специальная техника, изготовленная на ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод", – говорится в сообщении.Уточняется, что коммунальная техника на базе пяти КамАЗов будет приводить в порядок улицы города.Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), камаз (завод), стирол
10:25 25.07.2022
 
Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей

Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки в ДНР 2,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке. Также регион принял на летний отдых горловских школьников.
"В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 2 миллиона 326 тысяч рублей. Кроме того, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки (ДНР), отправлена первая партия гуманитарного груза — специальная техника, изготовленная на ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод", – говорится в сообщении.
Уточняется, что коммунальная техника на базе пяти КамАЗов будет приводить в порядок улицы города.
Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Разрушенные дома - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 09:11
Минстрой РФ сообщил о начале работ по восстановлению ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)КамАЗ (завод)Стирол
 
 
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