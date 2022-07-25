https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804717904.html

Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей

Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 25.07.2022

Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей

Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:25

2022-07-25T10:25

2022-07-25T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

камаз (завод)

стирол

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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке. Также регион принял на летний отдых горловских школьников."В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 2 миллиона 326 тысяч рублей. Кроме того, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки (ДНР), отправлена первая партия гуманитарного груза — специальная техника, изготовленная на ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод", – говорится в сообщении.Уточняется, что коммунальная техника на базе пяти КамАЗов будет приводить в порядок улицы города.Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://realty.ria.ru/20220725/lnr-1804702208.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), камаз (завод), стирол