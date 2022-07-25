Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки 2,3 миллиона рублей
Жители Кузбасса перечислили на восстановление Горловки в ДНР 2,3 миллиона рублей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Жители Кузбасса перечислили более 2,3 миллиона рублей на восстановление Горловки в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке. Также регион принял на летний отдых горловских школьников.
"В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 2 миллиона 326 тысяч рублей. Кроме того, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки (ДНР), отправлена первая партия гуманитарного груза — специальная техника, изготовленная на ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод", – говорится в сообщении.
Уточняется, что коммунальная техника на базе пяти КамАЗов будет приводить в порядок улицы города.
Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".