https://ria.ru/20220725/gorchitsa-1804798529.html

Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита

Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита - РИА Новости, 25.07.2022

Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита

Французы в июне раскупили весь запас горчицы перед угрозой возникновения дефицита продукта, заявил в понедельник президент французской сети супермаркетов... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:11

2022-07-25T15:11

2022-07-25T16:00

франция

украина

канада

в мире

продовольствие

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ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Французы в июне раскупили весь запас горчицы перед угрозой возникновения дефицита продукта, заявил в понедельник президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк.Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах: его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.Весной во Франции фиксировали дефицит подсолнечного масла и муки. В июле СМИ сообщили о том, что в стране может возникнуть дефицит горчицы. На острую нехватку продукта, которую эксперты объясняют засухой в Канаде и событиями на Украине, уже пожаловались рестораны Лиона — третьего по величине города Франции.

https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html

франция

украина

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франция, украина, канада, в мире, продовольствие