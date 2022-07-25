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Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита
Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита - РИА Новости, 25.07.2022
Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита
Французы в июне раскупили весь запас горчицы перед угрозой возникновения дефицита продукта, заявил в понедельник президент французской сети супермаркетов... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:11
2022-07-25T15:11
2022-07-25T16:00
франция
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продовольствие
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ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Французы в июне раскупили весь запас горчицы перед угрозой возникновения дефицита продукта, заявил в понедельник президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк.Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах: его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.Весной во Франции фиксировали дефицит подсолнечного масла и муки. В июле СМИ сообщили о том, что в стране может возникнуть дефицит горчицы. На острую нехватку продукта, которую эксперты объясняют засухой в Канаде и событиями на Украине, уже пожаловались рестораны Лиона — третьего по величине города Франции.
https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html
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франция, украина, канада, в мире, продовольствие
15:11 25.07.2022 (обновлено: 16:00 25.07.2022)
Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита
Глава сети магазинов E.Leclerc Леклерк: французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита