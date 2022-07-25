Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/genprokuror-1804833820.html
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины - РИА Новости, 25.07.2022
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины
Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:59
2022-07-25T18:43
в мире
ирина венедиктова
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна".Издание пишет, что об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - приводит слова Железняка "Страна".По информации издания "Общественное", в Раде начали сбор подписей за назначение Костина генпрокурором. Как сообщила изданию депутат украинского парламента Евгения Кравчук, фракция "Слуга народа" обсуждала кандидатуру Костина на заседании в понедельник и поддержит его.Издание отметило, что ранее уволенная генпрокурор Украины Ирина Венедиктова до назначения на пост также была главой правового комитета.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирина венедиктова, украина, верховная рада украины
16:59 25.07.2022 (обновлено: 18:43 25.07.2022)
 
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины

Депутат Рады Железняк: новым генпрокурором Украины станет глава правового комитета Костин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна".
Издание пишет, что об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:15Специальная военная операция на Украине
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова
"Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - приводит слова Железняка "Страна".
По информации издания "Общественное", в Раде начали сбор подписей за назначение Костина генпрокурором. Как сообщила изданию депутат украинского парламента Евгения Кравчук, фракция "Слуга народа" обсуждала кандидатуру Костина на заседании в понедельник и поддержит его.
Издание отметило, что ранее уволенная генпрокурор Украины Ирина Венедиктова до назначения на пост также была главой правового комитета.
Ранее Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:31
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
 
В миреИрина ВенедиктоваУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала