https://ria.ru/20220725/genprokuror-1804833820.html
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины - РИА Новости, 25.07.2022
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины
Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:59
2022-07-25T16:59
2022-07-25T18:43
в мире
ирина венедиктова
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна".Издание пишет, что об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - приводит слова Железняка "Страна".По информации издания "Общественное", в Раде начали сбор подписей за назначение Костина генпрокурором. Как сообщила изданию депутат украинского парламента Евгения Кравчук, фракция "Слуга народа" обсуждала кандидатуру Костина на заседании в понедельник и поддержит его.Издание отметило, что ранее уволенная генпрокурор Украины Ирина Венедиктова до назначения на пост также была главой правового комитета.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html
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РИА Новости
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в мире, ирина венедиктова, украина, верховная рада украины
16:59 25.07.2022 (обновлено: 18:43 25.07.2022)
В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины
Депутат Рады Железняк: новым генпрокурором Украины станет глава правового комитета Костин