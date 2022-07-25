https://ria.ru/20220725/genprokuror-1804833820.html

В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины

В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины - РИА Новости, 25.07.2022

В Раде рассказали, кто станет новым генпрокурором Украины

Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:59

2022-07-25T16:59

2022-07-25T18:43

в мире

ирина венедиктова

украина

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, сообщает издание "Страна".Издание пишет, что об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - приводит слова Железняка "Страна".По информации издания "Общественное", в Раде начали сбор подписей за назначение Костина генпрокурором. Как сообщила изданию депутат украинского парламента Евгения Кравчук, фракция "Слуга народа" обсуждала кандидатуру Костина на заседании в понедельник и поддержит его.Издание отметило, что ранее уволенная генпрокурор Украины Ирина Венедиктова до назначения на пост также была главой правового комитета.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ирина венедиктова, украина, верховная рада украины