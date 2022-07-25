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"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022
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"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"
"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022
"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"
Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:53
2022-07-25T16:31
экономика
россия
газпром
евросоюз
северный поток
siemens
великобритания
канада
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем Telegram-канале.Российская компания вновь запросила у Siemens необходимые документы, чтобы решить оставшиеся вопросы.Как указывал на минувшей неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек, турбину доставили в Германию, о передаче агрегата "Газпрому" сообщат по факту.Где сейчас находится турбина, в Берлине не сообщают из соображений безопасности, отметила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.
https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html
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экономика, россия, газпром, евросоюз, северный поток, siemens, великобритания, канада, владимир путин
14:53 25.07.2022 (обновлено: 16:31 25.07.2022)
 
"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"

"Газпром" получил от Siemens документы по турбине от властей Канады для "Северного потока"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем Telegram-канале.
"Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", — говорится в сообщении.
Российская компания вновь запросила у Siemens необходимые документы, чтобы решить оставшиеся вопросы.
Как указывал на минувшей неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек, турбину доставили в Германию, о передаче агрегата "Газпрому" сообщат по факту.
Национальный флаг ФРГ над зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
13:36
В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"
Где сейчас находится турбина, в Берлине не сообщают из соображений безопасности, отметила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.

"Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает под санкции", —заявила она на брифинге 25 июля.

В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 16:47В мире
Siemens прокомментировала ситуацию с "застрявшей" турбиной
 
ЭкономикаРоссияГазпромЕвросоюзСеверный потокSiemensВеликобританияКанадаВладимир Путин
 
 
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