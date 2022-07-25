14:53 25.07.2022 (обновлено: 16:31 25.07.2022)
"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"
"Газпром" получил от Siemens документы по турбине от властей Канады для "Северного потока"
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем Telegram-канале.
"Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", — говорится в сообщении.
Российская компания вновь запросила у Siemens необходимые документы, чтобы решить оставшиеся вопросы.
Как указывал на минувшей неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек, турбину доставили в Германию, о передаче агрегата "Газпрому" сообщат по факту.
Где сейчас находится турбина, в Берлине не сообщают из соображений безопасности, отметила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.
"Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает под санкции", —заявила она на брифинге 25 июля.
В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.