https://ria.ru/20220725/gazprom-1804792264.html

"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"

"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022

"Газпром" получил от Siemens документы по турбине для "Северного потока"

Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:53

2022-07-25T14:53

2022-07-25T16:31

экономика

россия

газпром

евросоюз

северный поток

siemens

великобритания

канада

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens передала "Газпрому" документы по ремонту турбин от властей Канады, но они оставили много вопросов, сообщил российский газовый концерн в своем Telegram-канале.Российская компания вновь запросила у Siemens необходимые документы, чтобы решить оставшиеся вопросы.Как указывал на минувшей неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек, турбину доставили в Германию, о передаче агрегата "Газпрому" сообщат по факту.Где сейчас находится турбина, в Берлине не сообщают из соображений безопасности, отметила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/siemens-1804317097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, газпром, евросоюз, северный поток, siemens, великобритания, канада, владимир путин