https://ria.ru/20220725/gaz-1804898784.html

В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа

В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа - РИА Новости, 25.07.2022

В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа

Siemens не видит связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:49

2022-07-25T20:49

2022-07-25T21:03

экономика

siemens

группа газ

газпром

канада

россия

монреаль

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Siemens не видит связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром", заявил РИА Новости представитель немецкой компании.По его словам, уже отремонтированная в Канаде турбина может быть "немедленно" отправлена в Россию, если "Газпром" представит на нее ввозные таможенные документы, а Канада согласилась вывести из-под санкций все аналогичные агрегаты, которые обслуживаются на заводе Siemens Energy в Монреале."На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы", - сказал представитель компании."Газпром" ранее объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки или 20% мощности магистрали."Обслуживание наших турбин является и остается рутинной процедурой. Любые будущие работы по техобслуживанию могут быть обеспечены. Канадское правительство уже согласилось, что турбины, обслуживаемые Siemens Energy в Монреале, могут быть вывезены из Канады в Германию", - сказал собеседник агентства.Относительно турбины, которая уже отремонтирована в Канаде, он сообщил, что власти Германии "в начале прошлой неделе передали Siemens Energy всю необходимую документацию для экспорта в Россию"."Газпром об этом знает. Чего не хватает, так это таможенных документов для импорта в Россию. От "Газпрома" как клиента требуется их обеспечить", - сказал представитель Siemens.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804881515.html

https://ria.ru/20220725/gazprom-1804792264.html

канада

россия

монреаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, siemens, группа газ, газпром, канада, россия, монреаль, северный поток