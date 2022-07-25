https://ria.ru/20220725/gaz-1804898784.html
В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа
В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа - РИА Новости, 25.07.2022
В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа
Siemens не видит связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:49
2022-07-25T20:49
2022-07-25T21:03
экономика
siemens
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газпром
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северный поток
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Siemens не видит связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром", заявил РИА Новости представитель немецкой компании.По его словам, уже отремонтированная в Канаде турбина может быть "немедленно" отправлена в Россию, если "Газпром" представит на нее ввозные таможенные документы, а Канада согласилась вывести из-под санкций все аналогичные агрегаты, которые обслуживаются на заводе Siemens Energy в Монреале."На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы", - сказал представитель компании."Газпром" ранее объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки или 20% мощности магистрали."Обслуживание наших турбин является и остается рутинной процедурой. Любые будущие работы по техобслуживанию могут быть обеспечены. Канадское правительство уже согласилось, что турбины, обслуживаемые Siemens Energy в Монреале, могут быть вывезены из Канады в Германию", - сказал собеседник агентства.Относительно турбины, которая уже отремонтирована в Канаде, он сообщил, что власти Германии "в начале прошлой неделе передали Siemens Energy всю необходимую документацию для экспорта в Россию"."Газпром об этом знает. Чего не хватает, так это таможенных документов для импорта в Россию. От "Газпрома" как клиента требуется их обеспечить", - сказал представитель Siemens.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804881515.html
https://ria.ru/20220725/gazprom-1804792264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, siemens, группа газ, газпром, канада, россия, монреаль, северный поток
20:49 25.07.2022 (обновлено: 21:03 25.07.2022)
В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и поставками газа
В Siemens не видят связи между техобслуживанием турбин и сокращением поставок газа
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Siemens не видит связи между техобслуживанием турбин и сокращением экспортных поставок газа, которые анонсировал "Газпром", заявил РИА Новости представитель немецкой компании.
По его словам, уже отремонтированная в Канаде
турбина может быть "немедленно" отправлена в Россию
, если "Газпром
" представит на нее ввозные таможенные документы, а Канада согласилась вывести из-под санкций все аналогичные агрегаты, которые обслуживаются на заводе Siemens Energy в Монреале
.
"На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы", - сказал представитель компании.
"Газпром" ранее объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens
на компрессорной станции "Портовая", из-за чего поставки по газопроводу "Северный поток
" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки или 20% мощности магистрали.
"Обслуживание наших турбин является и остается рутинной процедурой. Любые будущие работы по техобслуживанию могут быть обеспечены. Канадское правительство уже согласилось, что турбины, обслуживаемые Siemens Energy в Монреале, могут быть вывезены из Канады в Германию", - сказал собеседник агентства.
Относительно турбины, которая уже отремонтирована в Канаде, он сообщил, что власти Германии
"в начале прошлой неделе передали Siemens Energy всю необходимую документацию для экспорта в Россию".
"Газпром об этом знает. Чего не хватает, так это таможенных документов для импорта в Россию. От "Газпрома" как клиента требуется их обеспечить", - сказал представитель Siemens.