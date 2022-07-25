20:06 25.07.2022 (обновлено: 20:26 25.07.2022)
Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа
Пользователи Twitter из Европы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки, которая сократит транзит по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки.
"Зима будет холодной", — написал Luke Warm.
"Нужно было запустить второй трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.), вместо того чтобы его хоронить", — отметил один из участников дискуссии.
"Демократичный уголь лучше "диктаторского" природного газа", — сыронизировал Danny The Snarky.
"Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ", — пошутил Dani Mcfly.
"Эх, если бы была еще одна труба, которую можно было бы запустить. Не может же Германия быть настолько глупой, чтобы и ее похоронить?" — пишет другой комментатор, намекая на "Северный поток — 2".
В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания.
"Северный поток — 2" — трубопровод протяженностью 2460 километров, который пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Магистраль была готова к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект.