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Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа - РИА Новости, 25.07.2022
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Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа
Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа - РИА Новости, 25.07.2022
Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа
Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:06
2022-07-25T20:26
политика
россия
германия
газпром
siemens
северный поток — 2
северный поток
олаф шольц
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки, которая сократит транзит по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки."Зима будет холодной", — написал Luke Warm."Нужно было запустить второй трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.), вместо того чтобы его хоронить", — отметил один из участников дискуссии."Демократичный уголь лучше "диктаторского" природного газа", — сыронизировал Danny The Snarky."Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ", — пошутил Dani Mcfly.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания."Северный поток — 2" — трубопровод протяженностью 2460 километров, который пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Магистраль была готова к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект.
https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html
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политика, россия, германия, газпром, siemens, северный поток — 2, северный поток, олаф шольц, канада
20:06 25.07.2022 (обновлено: 20:26 25.07.2022)
 
Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа

Пользователи Twitter из Европы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки, которая сократит транзит по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки.
"Зима будет холодной", — написал Luke Warm.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 20:01
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций
"Нужно было запустить второй трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.), вместо того чтобы его хоронить", — отметил один из участников дискуссии.
"Демократичный уголь лучше "диктаторского" природного газа", — сыронизировал Danny The Snarky.
"Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ", — пошутил Dani Mcfly.
"Эх, если бы была еще одна труба, которую можно было бы запустить. Не может же Германия быть настолько глупой, чтобы и ее похоронить?" — пишет другой комментатор, намекая на "Северный поток — 2".
В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания.
"Северный поток — 2" — трубопровод протяженностью 2460 километров, который пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Магистраль была готова к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект.
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа
 
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