https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html

Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа

Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа - РИА Новости, 25.07.2022

Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа

Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:06

2022-07-25T20:06

2022-07-25T20:26

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россия

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газпром

siemens

северный поток — 2

северный поток

олаф шольц

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы и США отреагировали на новость об остановке "Газпромом" еще одной турбины Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки, которая сократит транзит по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки."Зима будет холодной", — написал Luke Warm."Нужно было запустить второй трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.), вместо того чтобы его хоронить", — отметил один из участников дискуссии."Демократичный уголь лучше "диктаторского" природного газа", — сыронизировал Danny The Snarky."Глобалисты-плебеи из Евросоюза возбуждаются, когда им отключают газ", — пошутил Dani Mcfly.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания."Северный поток — 2" — трубопровод протяженностью 2460 километров, который пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Магистраль была готова к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, германия, газпром, siemens, северный поток — 2, северный поток, олаф шольц, канада