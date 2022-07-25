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ЕС может скорректировать предложения об обязательном снижении спроса на газ - РИА Новости, 25.07.2022
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ЕС может скорректировать предложения об обязательном снижении спроса на газ
ЕС может скорректировать предложения об обязательном снижении спроса на газ - РИА Новости, 25.07.2022
ЕС может скорректировать предложения об обязательном снижении спроса на газ
Страны Евросоюза могут скорректировать предложения Еврокомиссии о процедуре, позволяющей вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:30
2022-07-25T19:30
евросоюз
еврокомиссия
природный газ
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза могут скорректировать предложения Еврокомиссии о процедуре, позволяющей вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ в ближайшие месяцы, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.Чешское председательство в Совете стран ЕС, по его словам, предложило некоторые поправки к проекту Еврокомиссии, которые обсуждаются представителями стран ЕС. Работа над компромиссным вариантом поправок продолжается, добавил он."У нас есть несколько поправок… первая - чуть изменить логику и поставить Совет на место водителя в процессе запуска "предупреждения союза", - сказал чиновник."Могу подтвердить, что в последнем проекте страны должны будут запускать "предупреждение союза". Два пути, как можно будет это сделать", - добавил собеседник журналистов.По его словам, ЕК может предложить запустить такую процедуру, но это должно быть одобрено квалифицированным большинством государств союза. Кроме того, пять стран ЕС могут попросить Еврокомиссию запустить ее.Еврокомиссия на прошлой неделе предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ в ЕС. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Еврокомиссия также предложила, чтобы после консультаций с государствами союза она могла бы объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что означало бы введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/gretsiya-1804780264.html
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евросоюз, еврокомиссия, природный газ, в мире, европа
19:30 25.07.2022
 
ЕС может скорректировать предложения об обязательном снижении спроса на газ

ЕС может скорректировать предложения ЕК о введении обязательного снижения спроса на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза могут скорректировать предложения Еврокомиссии о процедуре, позволяющей вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ в ближайшие месяцы, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
Чешское председательство в Совете стран ЕС, по его словам, предложило некоторые поправки к проекту Еврокомиссии, которые обсуждаются представителями стран ЕС. Работа над компромиссным вариантом поправок продолжается, добавил он.
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"У нас есть несколько поправок… первая - чуть изменить логику и поставить Совет на место водителя в процессе запуска "предупреждения союза", - сказал чиновник.
"Могу подтвердить, что в последнем проекте страны должны будут запускать "предупреждение союза". Два пути, как можно будет это сделать", - добавил собеседник журналистов.
По его словам, ЕК может предложить запустить такую процедуру, но это должно быть одобрено квалифицированным большинством государств союза. Кроме того, пять стран ЕС могут попросить Еврокомиссию запустить ее.
Еврокомиссия на прошлой неделе предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ в ЕС. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Еврокомиссия также предложила, чтобы после консультаций с государствами союза она могла бы объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что означало бы введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.
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