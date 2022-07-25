https://ria.ru/20220725/gaz-1804881515.html

Цены на газ в Европе достигли 1890 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 1890 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.07.2022

Цены на газ в Европе достигли 1890 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник подскочили на 12%, до 1890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:27

2022-07-25T19:27

2022-07-25T19:43

экономика

цены на нефть

европа

газпром

siemens

фонд национальной энергетической безопасности

алексей гривач

северный поток

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник подскочили на 12%, до 1890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (−0,5% к расчетной цене пятницы — 1686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3—4%. После 14:30 мск котировки ненадолго ускоряли темпы роста почти до 1800 долларов (+6,6%), после чего продолжительное время торговались у 1780 долларов (+5,4%).Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности магистрали. После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к закрытию торгов — 18:59 мск — достигли дневного ценового максимума в 1889,7 доллара (+12%).Цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html

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экономика, цены на нефть, европа, газпром, siemens, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток