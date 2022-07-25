https://ria.ru/20220725/gaz-1804860050.html

В Германии предприятия сокращают производство из-за роста цен на газ

В Германии предприятия сокращают производство из-за роста цен на газ - РИА Новости, 25.07.2022

В Германии предприятия сокращают производство из-за роста цен на газ

Все больше предприятий вынуждены останавливать или сокращать производство из-за сильно выросших цен на газ, сообщает Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:24

2022-07-25T18:24

2022-07-25T18:33

германия

в мире

европа

цены

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости. Все больше предприятий вынуждены останавливать или сокращать производство из-за сильно выросших цен на газ, сообщает Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) в новом исследовании.Согласно исследованию, особенно сильно страдает энергоемкая экономика, где сокращения в два раза выше, чем в среднем по всей промышленности — здесь с ними столкнулись 32% компаний. Также исследование показало, что многим компаниям еще только предстоит закупить значительные объемы газа на текущий год и только половина заключила контракты, которые призваны позволить покрыть эти потребности."Это вызывающие тревогу цифры. Они показывают, как сильно обременяют устойчиво высокие цены на энергоносители наши производства. Многим компаниям остается только закрыться или перенести производство в другие места", — прокомментировал результаты исследования президент DIHK Петер Адриан.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В то же время правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022 года.В конце июня Берлин объявил об активизации второго этапа плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает меры по его экономии. Если будет объявлен третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, отдавая приоритет домохозяйствам и их электро- и энергоснабжению.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804716577.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, в мире, европа, цены, природный газ