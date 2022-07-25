https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза - РИА Новости, 25.07.2022
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:15
2022-07-25T18:15
2022-07-25T18:36
польша
еврокомиссия
в мире
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ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции."Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное — теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", — сказала она.По ее словам, у Польши нет необходимости вводить какие-либо лимиты.По ее мнению, государствам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку никто не знает, какой будет предстоящая зима. Чиновница считает, что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.По словам министра, предложения Еврокомиссии не встречают согласия не только в Польше, но и в других странах Евросоюза. Она назвала Грецию, Кипр, Мальту, Португалию и Испанию среди противников инициативы. Кроме того, идеи ЕК составлены "на коленке", добавила Москва.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.
https://ria.ru/20220725/turbina-1804841352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, еврокомиссия, в мире, природный газ, анна москва, европа, евросоюз, совет ес, международное энергетическое агентство
18:15 25.07.2022 (обновлено: 18:36 25.07.2022)
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Министр климата Польши Москва: Варшава не согласна делиться газом с другими странами ЕС
ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции.
"Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное — теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", — сказала она.
По ее словам, у Польши нет необходимости вводить какие-либо лимиты.
"То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции", — отметила Москва.
По ее мнению, государствам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку никто не знает, какой будет предстоящая зима. Чиновница считает, что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.
По словам министра, предложения Еврокомиссии не встречают согласия не только в Польше
, но и в других странах Евросоюза. Она назвала Грецию, Кипр, Мальту, Португалию и Испанию среди противников инициативы. Кроме того, идеи ЕК составлены "на коленке", добавила Москва.
Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС
снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии
, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС
. В среду предложение обсудят в Брюсселе
министры энергетики.