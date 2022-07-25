https://ria.ru/20220725/gaz-1804829122.html

СМИ: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России

СМИ: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России - РИА Новости, 25.07.2022

СМИ: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России

Британская газета Sun заявляет, что кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак в апреле отклонил предложение главы МИД Лиз Трасс и главы Минэнерго Кваси... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:46

2022-07-25T16:46

2022-07-25T16:46

лиз трасс

великобритания

россия

украина

риши сунак

в мире

природный газ

евросоюз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британская газета Sun заявляет, что кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак в апреле отклонил предложение главы МИД Лиз Трасс и главы Минэнерго Кваси Квартенга об отказе от российского газа к 2023 году.По информации газеты, Трасс и Квартенг в середине апреля обратились в британский Минфин, в том числе непосредственно к его руководителю в то время - Риши Сунаку - чтобы получить одобрение предложения ввести постепенный запрет на импорт российского газа к 2023 году. Квартенг, по данным газеты, заявил британскому Минфину, что страна к концу текущего года сможет легко восполнить дефицит газа, поскольку Россия поставляет лишь 3% от общего количества этого топлива."Но источники говорят, что они (Трасс и Квартенг) получили отказ даже после предупреждения о том, что Британия рискует, что ЕС "обойдет" ее в этом запрете", - говорится в сообщении газеты.Согласно данным издания, "союзники Сунака" утверждают, что тот "поддерживал политику" отхода от российского газа, но не "немедленное эмбарго".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20220725/britaniya-1804807119.html

https://ria.ru/20220723/bunt-1804443091.html

https://ria.ru/20220725/ugrozy-1804811951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лиз трасс, великобритания, россия, украина, риши сунак, в мире, природный газ, евросоюз