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Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа - РИА Новости, 25.07.2022
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Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа
Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа - РИА Новости, 25.07.2022
Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа
Греция на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС во вторник потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:25
2022-07-25T13:25
греция
еврокомиссия
евросоюз
европа
природный газ
в мире
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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Греция на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС во вторник потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.На вопрос, чего будет добиваться Греция на заседании министров энергетики и какова позиция Афин по сокращению потребления газа, Иконому ответил, что заседание рассматривается как очень важное ввиду беспокойства, которое есть у всех стран ЕС по поводу энергетики."Должен сказать, что это предложение Европейской комиссии о сокращении на 15% потребление газа в том виде, как оно опубликовано ЕК, принимая во внимание средние объемы потребления за последние 15 лет, не может быть принято нашим правительством. Поскольку для Греции оно означает сокращение больше, чем на 15%, оно означает сокращение на 24%", - сказал Иконому."Греция завтра будет добиваться изменения этого предложения. Она будет добиваться исключения нашей страны из этого уменьшения. То, что мы будем обсуждать, - это база сравнения за последний год, а не в среднем за 15 лет. Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны. Греция будет добиваться исключения из него. Если и будет решено о каком-то снижении, то на основе данных предыдущего года", - повторил Иконому.
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греция, еврокомиссия, евросоюз, европа, природный газ, в мире
13:25 25.07.2022
 
Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа

Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа на 15 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Греция на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС во вторник потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник.
Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.
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На вопрос, чего будет добиваться Греция на заседании министров энергетики и какова позиция Афин по сокращению потребления газа, Иконому ответил, что заседание рассматривается как очень важное ввиду беспокойства, которое есть у всех стран ЕС по поводу энергетики.
"Должен сказать, что это предложение Европейской комиссии о сокращении на 15% потребление газа в том виде, как оно опубликовано ЕК, принимая во внимание средние объемы потребления за последние 15 лет, не может быть принято нашим правительством. Поскольку для Греции оно означает сокращение больше, чем на 15%, оно означает сокращение на 24%", - сказал Иконому.
"Греция завтра будет добиваться изменения этого предложения. Она будет добиваться исключения нашей страны из этого уменьшения. То, что мы будем обсуждать, - это база сравнения за последний год, а не в среднем за 15 лет. Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны. Греция будет добиваться исключения из него. Если и будет решено о каком-то снижении, то на основе данных предыдущего года", - повторил Иконому.
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