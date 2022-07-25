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ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов
ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:53
2022-07-25T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.Подчеркивается, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.Российские силовики уже установили причастных сотрудников украинских спецслужб и их пособников.Кроме того, контрразведчики получили сведения, которые позволили Вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.Также ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком и обещает ему крупную сумму денег за угон самолета.Передать российскому летчику четыре тысячи долларов в качестве аванса должен был курьер, его задержали.Уточняется, что в Киеве планировали угнать российский Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.Кроме того, украинская разведка обещала заранее переправить жен летчиков в страны ЕС, где им должны были дать гражданство.По замыслу Киева, летчик должен был перед вылетом отравить клофелином штурмана самолета, чтобы препарат начал действовать через 30-40 минут. Затем борт в воздухе якобы перехватывали украинские истребители и принуждали к посадке на территории Украины.Как подчеркнул сотрудник ФСБ, проваленная украинская операция проходила при поддержке британских спецслужб.
https://ria.ru/20220725/diversanty-1804747213.html
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины
08:53 25.07.2022 (обновлено: 12:55 25.07.2022)
 
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины с участием НАТО по угону российских боевых самолетов

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.
"Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы", — отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.
Российские силовики уже установили причастных сотрудников украинских спецслужб и их пособников.
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Кроме того, контрразведчики получили сведения, которые позволили Вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.
Также ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком и обещает ему крупную сумму денег за угон самолета.

"Наша цель — это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов. — Прим. ред.). Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", — сказал украинский силовик.

Передать российскому летчику четыре тысячи долларов в качестве аванса должен был курьер, его задержали.
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Уточняется, что в Киеве планировали угнать российский Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Кроме того, украинская разведка обещала заранее переправить жен летчиков в страны ЕС, где им должны были дать гражданство.
"Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", — сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
По замыслу Киева, летчик должен был перед вылетом отравить клофелином штурмана самолета, чтобы препарат начал действовать через 30-40 минут. Затем борт в воздухе якобы перехватывали украинские истребители и принуждали к посадке на территории Украины.
Как подчеркнул сотрудник ФСБ, проваленная украинская операция проходила при поддержке британских спецслужб.
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