https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:53

2022-07-25T08:53

2022-07-25T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

министерство обороны украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.Подчеркивается, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.Российские силовики уже установили причастных сотрудников украинских спецслужб и их пособников.Кроме того, контрразведчики получили сведения, которые позволили Вооруженным силам нанести удары по некоторым украинским военным объектам.Также ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которой сотрудник ГУР МО Украины разговаривает по телефону с российским летчиком и обещает ему крупную сумму денег за угон самолета.Передать российскому летчику четыре тысячи долларов в качестве аванса должен был курьер, его задержали.Уточняется, что в Киеве планировали угнать российский Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.Кроме того, украинская разведка обещала заранее переправить жен летчиков в страны ЕС, где им должны были дать гражданство.По замыслу Киева, летчик должен был перед вылетом отравить клофелином штурмана самолета, чтобы препарат начал действовать через 30-40 минут. Затем борт в воздухе якобы перехватывали украинские истребители и принуждали к посадке на территории Украины.Как подчеркнул сотрудник ФСБ, проваленная украинская операция проходила при поддержке британских спецслужб.

https://ria.ru/20220725/diversanty-1804747213.html

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804750316.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины