https://ria.ru/20220725/f-16-1804841516.html

Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования

Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования

Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:30

2022-07-25T17:30

2022-07-25T17:30

специальная военная операция на украине

f-16

в мире

украина

алексей резников

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона.

https://ria.ru/20220703/slovakiya-1799926805.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

f-16, в мире, украина, алексей резников, ситуация в днр и лнр