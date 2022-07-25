Рейтинг@Mail.ru
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/f-16-1804841516.html
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования
Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:30
2022-07-25T17:30
специальная военная операция на украине
f-16
в мире
украина
алексей резников
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20220703/slovakiya-1799926805.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_8d9203e118c0a136e45d4e4de2514506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
f-16, в мире, украина, алексей резников, ситуация в днр и лнр
17:30 25.07.2022
 
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования

Украинские аэродромы дооборудуют для получения возможности принимать истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 15:41
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеF-16В миреУкраинаАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала