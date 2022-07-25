https://ria.ru/20220725/f-16-1804841516.html
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования
Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:30
2022-07-25T17:30
2022-07-25T17:30
специальная военная операция на украине
f-16
в мире
украина
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20220703/slovakiya-1799926805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, в мире, украина, алексей резников, ситуация в днр и лнр
Украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16 после дооборудования
Украинские аэродромы дооборудуют для получения возможности принимать истребители F-16