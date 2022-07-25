https://ria.ru/20220725/euroclear-1804914676.html

Euroclear заработал 110 миллионов евро благодаря санкциям против России

Euroclear заработал 110 миллионов евро благодаря санкциям против России - РИА Новости, 26.07.2022

Euroclear заработал 110 миллионов евро благодаря санкциям против России

Euroclear в первом полугодии получил 110 миллионов евро процентного дохода от замороженных из-за антироссийских санкций активов, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-25T23:58

2022-07-25T23:58

2022-07-26T00:00

экономика

сша

euroclear

евросоюз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Euroclear в первом полугодии получил 110 миллионов евро процентного дохода от замороженных из-за антироссийских санкций активов, говорится в сообщении европейского депозитария.В результате санкций, введенных США, ЕС и другими юрисдикциями, а также российских контрмер на балансе Euroclear увеличились денежные средства по мере накопления заблокированных купонных выплат и погашений ценных бумаг.На конец июня 2022 года остатки денег на счетах Euroclear Bank увеличились на 72 миллиарда евро в годовом исчислении. В соответствии со стандартными процедурами Euroclear инвестирует эти средства, что приводит к получению процентного дохода. В течение первого полугодия процентный доход, полученный от замороженных активов, удерживаемых в результате антироссийских санкций, составил 110 миллионов евро, говорится в сообщении.Euroclear ожидает, что эти процентные доходы существенно вырастут, поскольку заблокированные платежи продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок.

https://ria.ru/20220713/aktivy-1802116812.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, euroclear, евросоюз