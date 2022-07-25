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Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/estoniya-1804800356.html
Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами
Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами - РИА Новости, 25.07.2022
Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами
Эстония не может препятствовать въезду туристов из России, которые получили шенгенские визы в других европейских странах, сообщил в понедельник глава МВД Лаури... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:05
2022-07-25T17:05
туризм
туризм
эстония
россия
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туристы
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Эстония не может препятствовать въезду туристов из России, которые получили шенгенские визы в других европейских странах, сообщил в понедельник глава МВД Лаури Ляэнеметс.Министр отметил, что после того как 15 июля Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы, российские граждане начали значительно чаще пересекать сухопутную границу Эстонии. По словам Ляэнеметса, Эстония практически не выдает туристические и рабочие визы гражданам РФ, исключение составляет выдача виз по гуманитарным соображениям."У нас есть единое Шенгенское пространство для передвижения. Это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других стран, и нашу страну зачастую используют как транзитную", — сказал глава МВД порталу государственного телерадиовещания ERR.Ляэнеметс считает, что единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом."Санкции в отношении России должны быть общими и едиными в Европе. Если за них выступают только страны Балтии и Польши, то влияние будет минимальным", — подчеркнул министр.Ранее ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу.
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туризм, эстония, россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы, визы
17:05 25.07.2022
 
Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами

МВД: Эстония не может препятствовать въезду в страну туристов из РФ с шенгенскими визами

© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Vabariigi Valitsus
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Эстония не может препятствовать въезду туристов из России, которые получили шенгенские визы в других европейских странах, сообщил в понедельник глава МВД Лаури Ляэнеметс.
Министр отметил, что после того как 15 июля Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы, российские граждане начали значительно чаще пересекать сухопутную границу Эстонии. По словам Ляэнеметса, Эстония практически не выдает туристические и рабочие визы гражданам РФ, исключение составляет выдача виз по гуманитарным соображениям.
"У нас есть единое Шенгенское пространство для передвижения. Это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других стран, и нашу страну зачастую используют как транзитную", — сказал глава МВД порталу государственного телерадиовещания ERR.
Ляэнеметс считает, что единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом.
"Санкции в отношении России должны быть общими и едиными в Европе. Если за них выступают только страны Балтии и Польши, то влияние будет минимальным", — подчеркнул министр.
Ранее ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу.
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