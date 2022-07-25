https://ria.ru/20220725/estoniya-1804800356.html

Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами

Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами - РИА Новости, 25.07.2022

Эстония не может препятствовать въезду в страну россиян с визами

Эстония не может препятствовать въезду туристов из России, которые получили шенгенские визы в других европейских странах, сообщил в понедельник глава МВД Лаури... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:05

2022-07-25T17:05

2022-07-25T17:05

туризм

туризм

эстония

россия

европа

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f185c73f99afa71695383a2f61476232.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Эстония не может препятствовать въезду туристов из России, которые получили шенгенские визы в других европейских странах, сообщил в понедельник глава МВД Лаури Ляэнеметс.Министр отметил, что после того как 15 июля Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы, российские граждане начали значительно чаще пересекать сухопутную границу Эстонии. По словам Ляэнеметса, Эстония практически не выдает туристические и рабочие визы гражданам РФ, исключение составляет выдача виз по гуманитарным соображениям."У нас есть единое Шенгенское пространство для передвижения. Это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других стран, и нашу страну зачастую используют как транзитную", — сказал глава МВД порталу государственного телерадиовещания ERR.Ляэнеметс считает, что единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом."Санкции в отношении России должны быть общими и едиными в Европе. Если за них выступают только страны Балтии и Польши, то влияние будет минимальным", — подчеркнул министр.Ранее ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу.

https://ria.ru/20220725/tury-1804759069.html

эстония

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, эстония, россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы, визы