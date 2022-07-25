https://ria.ru/20220725/dtp-1804756309.html

В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии

В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 25.07.2022

В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:46

2022-07-25T12:46

2022-07-25T12:56

происшествия

здоровье - общество

россия

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гибдд мвд рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребенок: четыре человека в тяжелом состоянии, девять, в том числе ребенок – в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Как уточнили в Минздраве, необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Нескольких из них транспортируют в медучреждения Уфы.Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

https://ria.ru/20220725/dtp-1804719714.html

https://ria.ru/20220722/dtp-1804427081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, россия, республика башкортостан, гибдд мвд рф, уфа