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В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 25.07.2022
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В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии
В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 25.07.2022
В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:46
2022-07-25T12:56
происшествия
здоровье - общество
россия
республика башкортостан
гибдд мвд рф
уфа
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребенок: четыре человека в тяжелом состоянии, девять, в том числе ребенок – в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Как уточнили в Минздраве, необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Нескольких из них транспортируют в медучреждения Уфы.Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.
https://ria.ru/20220725/dtp-1804719714.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, республика башкортостан, гибдд мвд рф, уфа
12:46 25.07.2022 (обновлено: 12:56 25.07.2022)
 
В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии

После ДТП в Башкирии четыре человека находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан / Перейти в фотобанкАвария с пассажирским автобусом в Башкирии
Авария с пассажирским автобусом в Башкирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан
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Авария с пассажирским автобусом в Башкирии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребенок: четыре человека в тяжелом состоянии, девять, в том числе ребенок – в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
10:33
В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика
В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как уточнили в Минздраве, необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Нескольких из них транспортируют в медучреждения Уфы.
Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 22:31
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика БашкортостанГИБДД МВД РФУфа
 
 
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