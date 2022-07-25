12:46 25.07.2022 (обновлено: 12:56 25.07.2022)
В Минздраве рассказали о состоянии 13 пострадавших в ДТП в Башкирии
После ДТП в Башкирии четыре человека находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан / Перейти в фотобанкАвария с пассажирским автобусом в Башкирии
Авария с пассажирским автобусом в Башкирии
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Башкирии, девять, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребенок: четыре человека в тяжелом состоянии, девять, в том числе ребенок – в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как уточнили в Минздраве, необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Нескольких из них транспортируют в медучреждения Уфы.
Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.
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