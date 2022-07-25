https://ria.ru/20220725/dtp-1804698348.html
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане - РИА Новости, 25.07.2022
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:27
2022-07-25T08:27
2022-07-25T08:27
россия
в мире
доминикана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768406114_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05e3c6cdf2f0598384158bb958bb6ac8.jpg
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве."По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.Ранее доминиканские СМИ сообщили о серьезном ДТП в муниципалитете Сан-Кристобаль - у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в этот населенный пункт, после чего он протаранил несколько других автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.Официальной информации о жертвах и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20220723/avariya-1804471840.html
россия
доминикана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768406114_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_19458c949fb9ebdbc4f25b4989a4bdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, доминикана
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
Посольство: россияне не пострадали в ДТП с туристами на юге Доминиканы
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал руководитель отдела посольства РФ
в Пунта-Кане Вячеслав Панков.
Ранее доминиканские СМИ сообщили о серьезном ДТП в муниципалитете Сан-Кристобаль - у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в этот населенный пункт, после чего он протаранил несколько других автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.
Официальной информации о жертвах и пострадавших не поступало.