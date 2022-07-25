https://ria.ru/20220725/dtp-1804698348.html

Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане

Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане - РИА Новости, 25.07.2022

Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане

Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:27

2022-07-25T08:27

2022-07-25T08:27

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доминикана

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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве."По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.Ранее доминиканские СМИ сообщили о серьезном ДТП в муниципалитете Сан-Кристобаль - у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в этот населенный пункт, после чего он протаранил несколько других автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.Официальной информации о жертвах и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20220723/avariya-1804471840.html

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доминикана

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, доминикана