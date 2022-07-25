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Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане - РИА Новости, 25.07.2022
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Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане - РИА Новости, 25.07.2022
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане
Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:27
2022-07-25T08:27
россия
в мире
доминикана
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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве."По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.Ранее доминиканские СМИ сообщили о серьезном ДТП в муниципалитете Сан-Кристобаль - у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в этот населенный пункт, после чего он протаранил несколько других автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.Официальной информации о жертвах и пострадавших не поступало.
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россия, в мире, доминикана
08:27 25.07.2022
 
Россияне не пострадали в ДТП с туристами в Доминикане

Посольство: россияне не пострадали в ДТП с туристами на юге Доминиканы

© Фото : Policía Nacional República DominicanaАвтомобиль полиции Доминиканы
Автомобиль полиции Доминиканы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Policía Nacional República Dominicana
Автомобиль полиции Доминиканы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.
Ранее доминиканские СМИ сообщили о серьезном ДТП в муниципалитете Сан-Кристобаль - у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в этот населенный пункт, после чего он протаранил несколько других автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.
Официальной информации о жертвах и пострадавших не поступало.
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