https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html

Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов

Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов - РИА Новости, 25.07.2022

Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов

Украина подписала договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:43

2022-07-25T16:43

2022-07-25T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина подписала договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск на 7,1 миллионов долларов, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен (7,1 миллионов долларов – ред.) на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank", - написал Федоров в своем Telegram-канале.По его словам, также речь идет о 20 дронах-разведчиках Fly Eye.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина