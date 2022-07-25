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Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html
Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов
Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов - РИА Новости, 25.07.2022
Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов
Украина подписала договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:43
2022-07-25T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина подписала договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск на 7,1 миллионов долларов, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен (7,1 миллионов долларов – ред.) на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank", - написал Федоров в своем Telegram-канале.По его словам, также речь идет о 20 дронах-разведчиках Fly Eye.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html
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в мире, украина
16:43 25.07.2022
 
Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов

Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов для армии

© Фото : Ради національної безпеки і оборони УкраїниБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Ради національної безпеки і оборони України
Беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина подписала договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск на 7,1 миллионов долларов, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен (7,1 миллионов долларов – ред.) на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
16:06
"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине
По его словам, также речь идет о 20 дронах-разведчиках Fly Eye.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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