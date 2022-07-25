https://ria.ru/20220725/dostavka-1804718177.html
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий - РИА Новости, 25.07.2022
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий
"Вкусно - и точка" рассчитывает запустить доставку в конце августа - начале сентября, заявил гендиректор сети ресторанов Олег Пароев. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:26
2022-07-25T10:26
2022-07-25T18:05
экономика
россия
рбк (медиагруппа)
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
доставка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Вкусно - и точка" рассчитывает запустить доставку в конце августа - начале сентября, заявил гендиректор сети ресторанов Олег Пароев."Как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия, то есть конец августа - начало сентября", - сказал Пароев в интервью РБК.По его словам, с момента перезапуска, 12 июня, сеть открыла уже больше 300 предприятий из 850 и обслужила больше 20 миллионов человек. "Мы продали больше 20 миллионов бургеров за это время, около 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе", - уточнил гендиректор компании.Говоря о том, почему выбор пал на название "Вкусно - и точка", Пароев пояснил, что вариантов было несколько и весь процесс креатива над новым названием занял порядка двух недель. "Мы рассматривали названия и "Только так", и "Так просто", и "Гранд фри". Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Мы хотели, чтобы название было русскоязычное", - сказал он, уточнив, что название утвердили за день до открытия.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".Подорожание позиций меню глава сети объяснил повышением закупочных цен. "Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов", - заявил Пароев.
https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html
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экономика, россия, рбк (медиагруппа), mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев, доставка
10:26 25.07.2022 (обновлено: 18:05 25.07.2022)
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий
Пароев: "Вкусно — и точка" планирует запустить доставку в конце лета — начале осени
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
"Вкусно - и точка" рассчитывает запустить доставку в конце августа - начале сентября, заявил
гендиректор сети ресторанов Олег Пароев.
"Как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия, то есть конец августа - начало сентября", - сказал Пароев в интервью РБК
.
По его словам, с момента перезапуска, 12 июня, сеть открыла уже больше 300 предприятий из 850 и обслужила больше 20 миллионов человек. "Мы продали больше 20 миллионов бургеров за это время, около 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе", - уточнил гендиректор компании.
Говоря о том, почему выбор пал на название "Вкусно - и точка", Пароев пояснил, что вариантов было несколько и весь процесс креатива над новым названием занял порядка двух недель. "Мы рассматривали названия и "Только так", и "Так просто", и "Гранд фри". Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Мы хотели, чтобы название было русскоязычное", - сказал он, уточнив, что название утвердили за день до открытия.
Американская сеть фастфуда McDonald's
в марте приостановила свою деятельность в России
, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
Подорожание позиций меню глава сети объяснил повышением закупочных цен. "Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов", - заявил Пароев.