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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:55

2022-07-25T21:55

2022-07-25T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.02 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804776354.html

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украина

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс