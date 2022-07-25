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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:55
2022-07-25T21:55
2022-07-25T22:01
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.02 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804776354.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
21:55 25.07.2022 (обновлено: 22:01 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда