https://ria.ru/20220725/donetsk-1804702295.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:11
2022-07-25T09:11
2022-07-25T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:11 25.07.2022 (обновлено: 09:19 25.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра