https://ria.ru/20220725/donetsk-1804702295.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:11

2022-07-25T09:11

2022-07-25T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина