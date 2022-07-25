Рейтинг@Mail.ru
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/dobrovoltsy-1804910695.html
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 25.07.2022
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:02
2022-07-25T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798095292_0:0:2718:1530_1920x0_80_0_0_35b79775417cd32e5f7abc7e0f1b2df3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220723/kadyrov-1804440687.html
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798095292_246:0:2718:1854_1920x0_80_0_0_cd5ef4fa852332ced41c99f808b11dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс
23:02 25.07.2022
 
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину

Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев для участия в специальной военной операции в Донбассе и на Украине", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он напомнил, что каждый доброволец - патриот с твердой непримиримой позицией "к бандеровским прихвостням, нацикам и шайтанам".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, И.О. командующего войсками ЮВО Сергей Кузовлева и председатель Парламента ЧР Магомед Даудов на смотре бронеавтомобилий Ахмат, приобретенной для нужд военных - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 02:01Новое оружие России
Кадыров заявил о покупке "Ахмат-мобилей" для чеченских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала