Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину
Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев для участия в специальной военной операции в Донбассе и на Украине", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он напомнил, что каждый доброволец - патриот с твердой непримиримой позицией "к бандеровским прихвостням, нацикам и шайтанам".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.