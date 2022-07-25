https://ria.ru/20220725/dobrovoltsy-1804910695.html

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 25.07.2022

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:02

2022-07-25T23:02

2022-07-25T23:02

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220723/kadyrov-1804440687.html

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россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, украина, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс