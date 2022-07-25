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Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 25.07.2022
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Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске
Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 25.07.2022
Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:43
2022-07-25T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС.Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:43 25.07.2022 (обновлено: 11:12 25.07.2022)
 
Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске

Штаб ДНР сообщил, что идет зачистка Углегорской ТЭС в Светлодарске

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в публикации в Telegram-канале штаба.

Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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