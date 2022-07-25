10:43 25.07.2022 (обновлено: 11:12 25.07.2022)
Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске
Штаб ДНР сообщил, что идет зачистка Углегорской ТЭС в Светлодарске
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС.
"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в публикации в Telegram-канале штаба.
Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".