https://ria.ru/20220725/dnr-1804722637.html

Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске

Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 25.07.2022

Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:43

2022-07-25T10:43

2022-07-25T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС.Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр