https://ria.ru/20220725/dnr-1804720315.html
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных - РИА Новости, 25.07.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град" и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:37
2022-07-25T10:37
2022-07-25T10:58
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град" и более 30 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град" и более 30 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что за сутки были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала об уничтожении за сутки одной установки РСЗО "Град", а также о подавлении одной огневой точки в районе населенного пункта Красногоровка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/tes-1804724439.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, россия
10:37 25.07.2022 (обновлено: 10:58 25.07.2022)
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных и две РСЗО "Град"