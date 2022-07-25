https://ria.ru/20220725/dnr-1804720315.html

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных - РИА Новости, 25.07.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град" и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:37

2022-07-25T10:37

2022-07-25T10:58

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град" и более 30 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град" и более 30 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что за сутки были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала об уничтожении за сутки одной установки РСЗО "Град", а также о подавлении одной огневой точки в районе населенного пункта Красногоровка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/tes-1804724439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, россия