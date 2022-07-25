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Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/diversanty-1804747213.html
Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области
Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области
Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:15
2022-07-25T13:10
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
вооруженные силы рф
херсонская область
военно-морские силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны."В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — рассказали в ведомстве.Помимо этого, российская авиация уничтожила более сотни украинских националистов и наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики — высокоточное оружие поразило пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Российские корабли крылатыми ракетами поразили базу с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 у поселка Богдановцы в Хмельницкой области. Также за сутки российские войска поразили:"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка", — отметили в министерстве.Силам ПВО удалось сбить шесть украинских дронов и перехватить шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html
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украина, безопасность, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , военно-морские силы украины, ситуация в днр и лнр
12:15 25.07.2022 (обновлено: 13:10 25.07.2022)
 
Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области

МО России: военные уничтожили два катера с украинскими диверсантами в Днепровском лимане

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — рассказали в ведомстве.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Помимо этого, российская авиация уничтожила более сотни украинских националистов и наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики — высокоточное оружие поразило пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Российские корабли крылатыми ракетами поразили базу с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 у поселка Богдановцы в Хмельницкой области.
Также за сутки российские войска поразили:
  • четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;
  • радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300;
  • шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 06:02Специальная военная операция на Украине
В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка", — отметили в министерстве.
Силам ПВО удалось сбить шесть украинских дронов и перехватить шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияВооруженные силы РФХерсонская областьВоенно-морские силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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