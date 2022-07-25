https://ria.ru/20220725/diversanty-1804747213.html

Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области

Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области

Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:15

2022-07-25T12:15

2022-07-25T13:10

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

вооруженные силы рф

херсонская область

военно-морские силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны."В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — рассказали в ведомстве.Помимо этого, российская авиация уничтожила более сотни украинских националистов и наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики — высокоточное оружие поразило пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Российские корабли крылатыми ракетами поразили базу с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 у поселка Богдановцы в Хмельницкой области. Также за сутки российские войска поразили:"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка", — отметили в министерстве.Силам ПВО удалось сбить шесть украинских дронов и перехватить шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , военно-морские силы украины, ситуация в днр и лнр