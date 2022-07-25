12:15 25.07.2022 (обновлено: 13:10 25.07.2022)
Украинские диверсанты пытались высадиться в Херсонской области
МО России: военные уничтожили два катера с украинскими диверсантами в Днепровском лимане
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, российская авиация уничтожила более сотни украинских националистов и наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики — высокоточное оружие поразило пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Российские корабли крылатыми ракетами поразили базу с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 у поселка Богдановцы в Хмельницкой области.
Также за сутки российские войска поразили:
- —четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;
- —радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300;
- —шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка", — отметили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".