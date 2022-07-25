https://ria.ru/20220725/diplomatiya-1804849341.html

Россия заявила протест властям США из-за отказа в визе для Крутских

Россия заявила протест властям США из-за отказа в визе для Крутских - РИА Новости, 25.07.2022

Россия заявила протест властям США из-за отказа в визе для Крутских

Россия заявила США протест в связи с невыдачей визы директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был бы... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:52

2022-07-25T17:52

2022-07-25T18:48

в мире

сша

россия

мария захарова

андрей крутских

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Россия заявила США протест в связи с невыдачей визы директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был бы возглавить делегацию РФ на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Заявляем решительный протест властям США", - сказал Полянский.По его словам, последствия их зловредной линии ощущает на себе не только РФ, но вся ООН.Полянский назвал возмутительным тот факт, что США не выполняют обязательств по обеспечению работы центральных учреждений ООН."Администрация США вновь по-хамски отказала в выдаче визы главе делегации, специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских", - заявил Полянский.Как указал первый зампостпреда, Крутских хорошо известен участникам заседания как основоположник запуска диалога по информационной безопасности под эгидой ООН."Вашингтон не выдал визы и ряду других членов нашей команды, в том числе из компетентных ведомств. В аналогичной ситуации оказались представители аккредитованных при рабочей группе открытого состава российских НПО. Тем самым их отсекли от возможности участия в сессии для негосударственных субъектов", - заявил Полянский."Очевидно, что визовый инструмент самым беззастенчивым образом используется для подрыва усилий мирового сообщества по укреплению безопасности в сфере ИКТ. Государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорном процессе по данной тематике, а состав их делегаций на ооновские мероприятия по сути ставится в зависимость от воли Вашингтона", - заключил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что американская сторона отказала Крутских в выдаче визы с формулировкой, что "ему виза не может быть выдана в принципе".

https://ria.ru/20220608/vizy-1793963211.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, мария захарова, андрей крутских, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон