https://ria.ru/20220725/deti-1804692629.html

В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов

В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов - РИА Новости, 25.07.2022

В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов

Свыше 200 семей в Приморье бесплатно получили в пользование специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов, сообщает региональное... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T06:49

2022-07-25T06:49

2022-07-25T06:49

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Свыше 200 семей в Приморье бесплатно получили в пользование специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов, сообщает региональное правительство.В Приморье работают два пункта проката специализированного реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Нет преград". Здесь можно получить в пользование оборудование на безвозмездной основе сроком на год.В аренду можно взять лечебный костюм "Адели", нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК "Атлант", вертикализатор, кресло-коляску для детей с ДЦП, детские опора-ходунки на колесах, опору для ползания, корректор осанки, ортез на шейный отдел, ортопедический аппарат на обе ноги модульный с полукорсетом и многое другое. Наличие реабилитационного оборудования необходимо уточнять в каждом центре.Для взрослых граждан с инвалидностью в крае также работают пункты проката технических средств реабилитации в отделениях Приморского центра социального обслуживания населения. При необходимости там можно взять в аренду оборудование для инвалидов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html

https://ria.ru/20220725/avtostantsii-1804692315.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, приморский край