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В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов - РИА Новости, 25.07.2022
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В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов
В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов - РИА Новости, 25.07.2022
В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов
Свыше 200 семей в Приморье бесплатно получили в пользование специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов, сообщает региональное... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T06:49
2022-07-25T06:49
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Свыше 200 семей в Приморье бесплатно получили в пользование специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов, сообщает региональное правительство.В Приморье работают два пункта проката специализированного реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Нет преград". Здесь можно получить в пользование оборудование на безвозмездной основе сроком на год.В аренду можно взять лечебный костюм "Адели", нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК "Атлант", вертикализатор, кресло-коляску для детей с ДЦП, детские опора-ходунки на колесах, опору для ползания, корректор осанки, ортез на шейный отдел, ортопедический аппарат на обе ноги модульный с полукорсетом и многое другое. Наличие реабилитационного оборудования необходимо уточнять в каждом центре.Для взрослых граждан с инвалидностью в крае также работают пункты проката технических средств реабилитации в отделениях Приморского центра социального обслуживания населения. При необходимости там можно взять в аренду оборудование для инвалидов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html
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общество, приморский край
06:49 25.07.2022
 
В Приморье свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов

В Приморском крае свыше 200 семей получили оборудование для детей-инвалидов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Жилые дома в центральной части города Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Свыше 200 семей в Приморье бесплатно получили в пользование специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов, сообщает региональное правительство.
В Приморье работают два пункта проката специализированного реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Нет преград". Здесь можно получить в пользование оборудование на безвозмездной основе сроком на год.
"Более 200 семей в Приморье получили специализированное оборудование для реабилитации детей-инвалидов… Пункты проката были открыты для оказания социальной помощи по временному обеспечению семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специальными средствами адаптации и реабилитации, устройствами для облегчения передвижения. Данная мера призвана сократить затраты граждан на приобретение специализированного оборудования", - говорится в сообщении.
В аренду можно взять лечебный костюм "Адели", нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК "Атлант", вертикализатор, кресло-коляску для детей с ДЦП, детские опора-ходунки на колесах, опору для ползания, корректор осанки, ортез на шейный отдел, ортопедический аппарат на обе ноги модульный с полукорсетом и многое другое. Наличие реабилитационного оборудования необходимо уточнять в каждом центре.
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Для взрослых граждан с инвалидностью в крае также работают пункты проката технических средств реабилитации в отделениях Приморского центра социального обслуживания населения. При необходимости там можно взять в аренду оборудование для инвалидов.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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ОбществоПриморский край
 
 
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