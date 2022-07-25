https://ria.ru/20220725/dela-1804685022.html

Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян

Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян - РИА Новости, 25.07.2022

Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T00:25

2022-07-25T00:25

2022-07-25T00:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за границей в защиту граждан и интересов РФ. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".Бастрыкин отметил, что немало случаев, когда граждане России становились потерпевшими от преступлений в других странах, но местное правосудие зачастую весьма лояльно относилось к гражданам своей страны, вынося достаточно мягкие приговоры либо игнорируя некоторые важные обстоятельства.Председатель СК РФ напомнил, что законодательство РФ предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев в случае, если в государстве, где совершено преступление, не расследуется соответствующее дело и не вынесен приговор.По словам Бастрыкина, это позволит обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами государства.

https://ria.ru/20220725/prestupniki-1804684866.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество