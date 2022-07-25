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Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян - РИА Новости, 25.07.2022
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Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян
Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян - РИА Новости, 25.07.2022
Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T00:25
2022-07-25T00:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за границей в защиту граждан и интересов РФ. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".Бастрыкин отметил, что немало случаев, когда граждане России становились потерпевшими от преступлений в других странах, но местное правосудие зачастую весьма лояльно относилось к гражданам своей страны, вынося достаточно мягкие приговоры либо игнорируя некоторые важные обстоятельства.Председатель СК РФ напомнил, что законодательство РФ предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев в случае, если в государстве, где совершено преступление, не расследуется соответствующее дело и не вынесен приговор.По словам Бастрыкина, это позволит обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами государства.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество
00:25 25.07.2022
 
Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту россиян

Бастрыкин предложил возбуждать дела за границей в защиту граждан и интересов России

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за границей в защиту граждан и интересов РФ. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".
Бастрыкин отметил, что немало случаев, когда граждане России становились потерпевшими от преступлений в других странах, но местное правосудие зачастую весьма лояльно относилось к гражданам своей страны, вынося достаточно мягкие приговоры либо игнорируя некоторые важные обстоятельства.
Председатель СК РФ напомнил, что законодательство РФ предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев в случае, если в государстве, где совершено преступление, не расследуется соответствующее дело и не вынесен приговор.
"С учетом сложившейся ситуации назрела необходимость оптимизировать эти условия. Целесообразно закрепить возможность возбуждать российским следователям уголовные дела при совершении за пределами РФ преступления, затрагивающего интересы нашего государства либо гражданина, вне зависимости от результатов уголовного преследования лица либо постановления судом приговора в иностранной юрисдикции", — сказал глава СК РФ.
По словам Бастрыкина, это позволит обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами государства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
 
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