https://ria.ru/20220725/chizhov-1804715878.html
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник - РИА Новости, 25.07.2022
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:14
2022-07-25T10:14
2022-07-25T10:14
политика
совет федерации рф
владимир чижов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210922/senatory-1751267575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, владимир чижов
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
Источник: постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед сенатором от Карелии