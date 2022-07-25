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Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник - РИА Новости, 25.07.2022
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Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник - РИА Новости, 25.07.2022
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:14
2022-07-25T10:14
политика
совет федерации рф
владимир чижов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.
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политика, совет федерации рф, владимир чижов
10:14 25.07.2022
 
Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник

Источник: постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед сенатором от Карелии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 11:59
Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда
 
ПолитикаСовет Федерации РФВладимир Чижов
 
 
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