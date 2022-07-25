https://ria.ru/20220725/chizhov-1804715878.html

Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник

Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник - РИА Новости, 25.07.2022

Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:14

2022-07-25T10:14

2022-07-25T10:14

политика

совет федерации рф

владимир чижов

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации, он будет делегирован сенатором от Карелии, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210922/senatory-1751267575.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, совет федерации рф, владимир чижов