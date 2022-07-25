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СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина - РИА Новости, 25.07.2022
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СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина - РИА Новости, 25.07.2022
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T04:31
2022-07-25T10:35
в мире
брюссель
италия
евросоюз
украина
марио драги
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El País.Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, брюссель, италия, евросоюз, украина, марио драги, россия, владимир путин
04:31 25.07.2022 (обновлено: 10:35 25.07.2022)
 
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина

País: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет "троянским конем" России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El País.
Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.
"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина", — написал де Мигель.
Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов.
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"Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.
Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.
На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреБрюссельИталияЕвросоюзУкраинаМарио ДрагиРоссияВладимир Путин
 
 
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