https://ria.ru/20220725/bryussel-1804690360.html
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина - РИА Новости, 25.07.2022
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T04:31
2022-07-25T04:31
2022-07-25T10:35
в мире
брюссель
италия
евросоюз
украина
марио драги
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104752/97/1047529777_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_31e008afc824d81614f501742d175b89.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El País.Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803675198.html
брюссель
италия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104752/97/1047529777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_36c030d394616a2fb284cdfcb584ab89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, италия, евросоюз, украина, марио драги, россия, владимир путин
04:31 25.07.2022 (обновлено: 10:35 25.07.2022)
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
País: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет "троянским конем" России