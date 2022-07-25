https://ria.ru/20220725/bryussel-1804690360.html

СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина

СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина - РИА Новости, 25.07.2022

СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина

Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T04:31

2022-07-25T04:31

2022-07-25T10:35

в мире

брюссель

италия

евросоюз

украина

марио драги

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El País.Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803675198.html

брюссель

италия

украина

россия

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в мире, брюссель, италия, евросоюз, украина, марио драги, россия, владимир путин