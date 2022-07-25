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В Приморье лидеры голосования за благоустройство получат финансовый бонус

В Приморье лидеры голосования за благоустройство получат финансовый бонус - РИА Новости, 25.07.2022

В Приморье лидеры голосования за благоустройство получат финансовый бонус

Муниципалитеты Приморья, ставшие лидерами онлайн-голосования за объекты благоустройства, получат дополнительное финансирование на эти цели, сообщает... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T07:18

2022-07-25T07:18

2022-07-25T07:18

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Муниципалитеты Приморья, ставшие лидерами онлайн-голосования за объекты благоустройства, получат дополнительное финансирование на эти цели, сообщает правительство региона.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, такое поощрение создает стимул для населения активнее участвовать в программах благоустройства."Мы видим, что с каждым годом интерес у людей к созданию комфортной среды в своих городах и селах растет. Как пример - голосование за объекты благоустройства. Если в прошлом году в выборе приняли участие около 120 тысяч человек, то в этом уже 140", - приводят власти слова Пархоменко.Отмечается, что в Чугуевском округе благоустроят зоны отдыха сразу в двух селах - Ленино и Заветное, так как разрыв между первым и вторым местом составил всего 17 голосов.Основная задача нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется по указу президента РФ Владимира Путина, - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта - вовлечение местных жителей в принятие решений по вопросам благоустройства.В регионе действует государственная программа "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса ее качества на 30%, сокращение числа городов с неблагоприятной средой в два раза, создание механизма прямого участия граждан в формировании благоприятной городской среды, увеличение доли местных жителей, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2027 года.

https://ria.ru/20220725/deti-1804692629.html

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общество, россия, приморский край