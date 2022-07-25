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Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций - РИА Новости, 25.07.2022
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Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций
Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций - РИА Новости, 25.07.2022
Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций
Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запускает сервис видеоконференций "rOOm", который работает в любом браузере и "вмещает" до 200... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:20
2022-07-25T15:20
билайн
новости компаний - экономика
технологии
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запускает сервис видеоконференций "rOOm", который работает в любом браузере и "вмещает" до 200 человек, сообщает пресс-служба компании.Сервис создан на базе партнерского решения "linkchat" от компании ООО "Смартконф"."Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке. Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны - "rOOm" работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах", - говорится в пресс-релизе.Билайн отмечает, что сервис подойдет тем, кому важно регулярно проводить видеовстречи, а также является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.В "rOOm" встроен набор специальных API-методов, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.На всех тарифах "rOOm" нет ограничения по продолжительности встреч. Кроме того, доступна запись конференций, включена возможность демонстрации экрана, а также предустановлен виджет бронирования и осуществляется шифрование трафика для защиты данных."rOOm" распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.
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билайн, новости компаний - экономика, технологии
15:20 25.07.2022
 

Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запускает сервис видеоконференций "rOOm", который работает в любом браузере и "вмещает" до 200 человек, сообщает пресс-служба компании.
Сервис создан на базе партнерского решения "linkchat" от компании ООО "Смартконф".
"Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке. Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны - "rOOm" работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах", - говорится в пресс-релизе.
Билайн отмечает, что сервис подойдет тем, кому важно регулярно проводить видеовстречи, а также является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.
В "rOOm" встроен набор специальных API-методов, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:38
Билайн оставит для подключения только один тариф
На всех тарифах "rOOm" нет ограничения по продолжительности встреч. Кроме того, доступна запись конференций, включена возможность демонстрации экрана, а также предустановлен виджет бронирования и осуществляется шифрование трафика для защиты данных.
"rOOm" распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.
 
БилайнНовости компаний - ЭкономикаТехнологии
 
 
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