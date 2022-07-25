https://ria.ru/20220725/bilayn-1804802427.html

Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций

Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций - РИА Новости, 25.07.2022

Билайн запускает аналог Zoom — облачный сервис для видеоконференций

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запускает сервис видеоконференций "rOOm", который работает в любом браузере и "вмещает" до 200... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:20

2022-07-25T15:20

2022-07-25T15:20

билайн

новости компаний - экономика

технологии

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запускает сервис видеоконференций "rOOm", который работает в любом браузере и "вмещает" до 200 человек, сообщает пресс-служба компании.Сервис создан на базе партнерского решения "linkchat" от компании ООО "Смартконф"."Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке. Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны - "rOOm" работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах", - говорится в пресс-релизе.Билайн отмечает, что сервис подойдет тем, кому важно регулярно проводить видеовстречи, а также является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.В "rOOm" встроен набор специальных API-методов, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.На всех тарифах "rOOm" нет ограничения по продолжительности встреч. Кроме того, доступна запись конференций, включена возможность демонстрации экрана, а также предустановлен виджет бронирования и осуществляется шифрование трафика для защиты данных."rOOm" распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

https://ria.ru/20220720/tarif-1803677916.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, новости компаний - экономика, технологии