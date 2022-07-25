https://ria.ru/20220725/bespredel-1804817962.html

Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике

Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике - РИА Новости, 25.07.2022

Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике

Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:12

2022-07-25T16:12

2022-07-25T18:38

россия

республика конго

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

африка

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике."Мы сегодня обсудили конкретные пути, позволяющие в отношениях между Россией и Республикой Конго избегать искусственно созданных препятствий и делать все, чтобы наши торгово-экономические и инвестиционные связи не зависели от того беспредела, который Запад организует в мировой экономике", - сказал Лавров во время пресс-конференции в ходе визита в Конго.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, республика конго, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, экономика