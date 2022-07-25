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Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике - РИА Новости, 25.07.2022
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Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике - РИА Новости, 25.07.2022
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике
Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:12
2022-07-25T18:38
россия
республика конго
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике."Мы сегодня обсудили конкретные пути, позволяющие в отношениях между Россией и Республикой Конго избегать искусственно созданных препятствий и делать все, чтобы наши торгово-экономические и инвестиционные связи не зависели от того беспредела, который Запад организует в мировой экономике", - сказал Лавров во время пресс-конференции в ходе визита в Конго.
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россия
республика конго
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россия, республика конго, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, экономика
16:12 25.07.2022 (обновлено: 18:38 25.07.2022)
 
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике

Лавров и глава МИД Конго Гакоссо обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в резиденции президента Республики Конго в Ойо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в резиденции президента Республики Конго в Ойо - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в резиденции президента Республики Конго в Ойо
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике.
"Мы сегодня обсудили конкретные пути, позволяющие в отношениях между Россией и Республикой Конго избегать искусственно созданных препятствий и делать все, чтобы наши торгово-экономические и инвестиционные связи не зависели от того беспредела, который Запад организует в мировой экономике", - сказал Лавров во время пресс-конференции в ходе визита в Конго.
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РоссияРеспублика КонгоВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфрикаЭкономика
 
 
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