https://ria.ru/20220725/bespredel-1804817962.html
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике - РИА Новости, 25.07.2022
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике
Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:12
2022-07-25T16:12
2022-07-25T18:38
россия
республика конго
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Конго Сергей Лавров и Жан-Клод Гакоссо обсудили, как преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике."Мы сегодня обсудили конкретные пути, позволяющие в отношениях между Россией и Республикой Конго избегать искусственно созданных препятствий и делать все, чтобы наши торгово-экономические и инвестиционные связи не зависели от того беспредела, который Запад организует в мировой экономике", - сказал Лавров во время пресс-конференции в ходе визита в Конго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика конго, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, экономика
16:12 25.07.2022 (обновлено: 18:38 25.07.2022)
Россия и Конго обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике
Лавров и глава МИД Конго Гакоссо обсудили, как преодолеть беспредел Запада в экономике