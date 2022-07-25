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Сотрудник Bellingcat* участвовал в операции по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
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Сотрудник Bellingcat* участвовал в операции по угону российских самолетов
Сотрудник Bellingcat* участвовал в операции по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
Сотрудник Bellingcat* участвовал в операции по угону российских самолетов
Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС, следует из... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:34
2022-07-25T17:05
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
украина
липецк
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС, следует из материалов ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.В сюжете телеканала "Россия 24", посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика."О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений", — сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. "Вообще, в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона", — добавил он.В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани."На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня. &lt;…&gt; Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело", — сказал молодой человек.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Внесено в реестр СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804707154.html
https://ria.ru/20220725/operatsiya-1804705901.html
россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины, украина, липецк, в мире
09:34 25.07.2022 (обновлено: 17:05 25.07.2022)
 
Сотрудник Bellingcat* участвовал в операции по угону российских самолетов

ФСБ: расследователь Bellingcat Грозев участвовал в операции Украины по угону самолетов РФ

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС, следует из материалов ФСБ России.
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
В сюжете телеканала "Россия 24", посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
"О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений", — сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. "Вообще, в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона", — добавил он.
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В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.
"На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня. <…> Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело", — сказал молодой человек.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
* Внесено в реестр СМИ-иноагентов.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Дополняется
Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОМинистерство обороны УкраиныУкраинаЛипецкВ мире
 
 
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