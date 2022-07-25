https://ria.ru/20220725/bekmansurov-1804781202.html

СК завершил расследование дела студента Бекмансурова

СК завершил расследование дела студента Бекмансурова - РИА Новости, 25.07.2022

СК завершил расследование дела студента Бекмансурова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:16

2022-07-25T14:16

2022-07-25T14:21

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - сказали в ведомстве.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.

https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

россия

пермь

пермский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край