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СК завершил расследование дела студента Бекмансурова - РИА Новости, 25.07.2022
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СК завершил расследование дела студента Бекмансурова
СК завершил расследование дела студента Бекмансурова - РИА Новости, 25.07.2022
СК завершил расследование дела студента Бекмансурова
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:16
2022-07-25T14:21
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - сказали в ведомстве.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.
https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
14:16 25.07.2022 (обновлено: 14:21 25.07.2022)
 
СК завершил расследование дела студента Бекмансурова

СК завершил расследование дела Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в фотобанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - сказали в ведомстве.
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По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.
Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).
Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.
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ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситетеРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Пермский край
 
 
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