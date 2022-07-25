14:16 25.07.2022 (обновлено: 14:21 25.07.2022)
СК завершил расследование дела студента Бекмансурова
СК завершил расследование дела Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.
Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).
Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.