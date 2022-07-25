https://ria.ru/20220725/bayden-1804911220.html

Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели

Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели - РИА Новости, 25.07.2022

Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя отлично и рассчитывает выйти из самоизоляции к концу недели. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:06

2022-07-25T23:06

2022-07-25T23:25

джо байден

сша

в мире

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя отлично и рассчитывает выйти из самоизоляции к концу недели.Байден участвовал в обсуждении в виртуальном режиме.Он добавил, что чувствует себя отлично, из остающихся симптомов болезни отметил только охриплость голоса."Я проспал две полные ночи подряд. На самом деле этим утром меня разбудила собака", - сказал Байден.

https://ria.ru/20220723/bayden-1804448162.html

сша

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джо байден, сша, в мире, коронавирус covid-19