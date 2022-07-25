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Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели - РИА Новости, 25.07.2022
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Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели
Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели - РИА Новости, 25.07.2022
Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели
Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя отлично и рассчитывает выйти из самоизоляции к концу недели. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:06
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джо байден
сша
в мире
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя отлично и рассчитывает выйти из самоизоляции к концу недели.Байден участвовал в обсуждении в виртуальном режиме.Он добавил, что чувствует себя отлично, из остающихся симптомов болезни отметил только охриплость голоса."Я проспал две полные ночи подряд. На самом деле этим утром меня разбудила собака", - сказал Байден.
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джо байден, сша, в мире, коронавирус covid-19
23:06 25.07.2022 (обновлено: 23:25 25.07.2022)
 
Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели

Заболевший коронавирусом Байден планирует вернуться к работе в очном режиме к концу недели

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя отлично и рассчитывает выйти из самоизоляции к концу недели.
"Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия", - сказал он по итогам совещания в Белом доме на тему производства полупроводников.
Байден участвовал в обсуждении в виртуальном режиме.
Он добавил, что чувствует себя отлично, из остающихся симптомов болезни отметил только охриплость голоса.
"Я проспал две полные ночи подряд. На самом деле этим утром меня разбудила собака", - сказал Байден.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 07:58
Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США
 
Джо БайденСШАВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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