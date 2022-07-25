https://ria.ru/20220725/bayden-1804858572.html

Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии

Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 25.07.2022

Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии

Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Согласно его письму, пациент жалуется... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:18

2022-07-25T18:18

2022-07-25T18:38

джо байден

в мире

коронавирус covid-19

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Согласно его письму, пациент жалуется только на "остаточную заложенность носа" и "минимальную охриплость"."Симптомы сейчас практически полностью преодолены... Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми", - указал О'Коннор. Байден четыре дня принимает "Паксловид", ему также дают небольшие дозы аспирина для разжижения крови."На терапию президент реагирует в соответствии с ожиданиями", - написал доктор. Он добавил, что Байден, у которого диагностирован особенно заразный вариант коронавируса BA5, пока останется на изоляции.О положительном тесте Байдена на коронавирус было объявлено в прошлый четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, в мире, коронавирус covid-19, сша