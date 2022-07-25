https://ria.ru/20220725/bayden-1804858572.html
Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии
Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 25.07.2022
Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии
Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Согласно его письму, пациент жалуется... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:18
2022-07-25T18:18
2022-07-25T18:38
джо байден
в мире
коронавирус covid-19
сша
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Согласно его письму, пациент жалуется только на "остаточную заложенность носа" и "минимальную охриплость"."Симптомы сейчас практически полностью преодолены... Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми", - указал О'Коннор. Байден четыре дня принимает "Паксловид", ему также дают небольшие дозы аспирина для разжижения крови."На терапию президент реагирует в соответствии с ожиданиями", - написал доктор. Он добавил, что Байден, у которого диагностирован особенно заразный вариант коронавируса BA5, пока останется на изоляции.О положительном тесте Байдена на коронавирус было объявлено в прошлый четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, в мире, коронавирус covid-19, сша
18:18 25.07.2022 (обновлено: 18:38 25.07.2022)
Врач Байдена, заболевшего COVID-19, рассказал о его самочувствии
Врач Байдена заявил, что у президента США почти не наблюдаются симптомы COVID-19
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден практически полностью избавился от симптомов COVID-19, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Согласно его письму, пациент жалуется только на "остаточную заложенность носа" и "минимальную охриплость".
"Симптомы сейчас практически полностью преодолены... Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми", - указал О'Коннор. Байден четыре дня принимает "Паксловид", ему также дают небольшие дозы аспирина для разжижения крови.
"На терапию президент реагирует в соответствии с ожиданиями", - написал доктор. Он добавил, что Байден, у которого диагностирован особенно заразный вариант коронавируса BA5, пока останется на изоляции.
О положительном тесте Байдена на коронавирус было объявлено в прошлый четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.