https://ria.ru/20220725/avtostantsii-1804692315.html

В Приморье построят сеть автомобильных газонаполнительных станций

В Приморье построят сеть автомобильных газонаполнительных станций - РИА Новости, 25.07.2022

В Приморье построят сеть автомобильных газонаполнительных станций

Два инвестиционных проекта - строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и жилой застройки во Владивостоке - получили статус... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T06:44

2022-07-25T06:44

2022-07-25T06:44

приморский край

владивосток

русский (остров)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Два инвестиционных проекта - строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и жилой застройки во Владивостоке - получили статус приоритетных в Приморье, сообщает правительство региона.Соответствующие решения были приняты на очередном заседании совета по привлечению инвестиций в экономику под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства края Веры Щербина.Планируется, что будет создано 77 новых рабочих мест со средней заработной платой не менее 80 тысяч рублей. Ожидается, что в период реализации проекта с 2022 по 2036 годы в бюджеты разных уровней поступит более 2 миллиардов налоговых отчислений, в том числе почти 1,4 миллиарда в бюджет Приморского края.Второй проект подразумевает жилую застройку в районе Голубиной пади во Владивостоке. Планируется возвести жилье общей площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров и почти 2 тысячи "квадратов" коммерческих площадей, парковку на 63 машино-места и детский сад на 90 мест.Инвестиционный совет при губернаторе Приморского края создан для повышения эффективности инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. По данным властей, число обращений потенциальных инициаторов для признания инвестиционных проектов приоритетными увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году, разработки и применения новых видов продукции и промышленных технологий и другие.

https://ria.ru/20220722/primore-1804299370.html

https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html

приморский край

владивосток

русский (остров)

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приморский край, владивосток, русский (остров), общество