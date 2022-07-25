https://ria.ru/20220725/asmus-1804808003.html
Кристина Асмус получила травму на спектакле
Кристина Асмус получила травму на спектакле - РИА Новости, 25.07.2022
Кристина Асмус получила травму на спектакле
Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:50
2022-07-25T15:50
2022-07-25T15:50
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. У нее надрыв боковой связки колена. Инцидент произошел две недели назад. "Болело так, как будто там насквозь кость торчала", — пишет актриса. Асмус также отметила, что работает над новым проектом, ведь "съемки никто не отменял". "Так что я уже на лесам Ярославля на каблуках рассекаю. (...) Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника", — подытожила артистка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кристина асмус, звезды, театр, спектакль, ярославль
Кристина Асмус получила травму на спектакле
Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
У нее надрыв боковой связки колена. Инцидент произошел две недели назад.
"Болело так, как будто там насквозь кость торчала", — пишет актриса.
Асмус также отметила, что работает над новым проектом, ведь "съемки никто не отменял".
"Так что я уже на лесам Ярославля на каблуках рассекаю. (...) Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника", — подытожила артистка.