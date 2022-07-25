https://ria.ru/20220725/asmus-1804808003.html

Кристина Асмус получила травму на спектакле

Кристина Асмус получила травму на спектакле - РИА Новости, 25.07.2022

Кристина Асмус получила травму на спектакле

Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:50

2022-07-25T15:50

2022-07-25T15:50

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кристина Асмус получила травму на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. У нее надрыв боковой связки колена. Инцидент произошел две недели назад. "Болело так, как будто там насквозь кость торчала", — пишет актриса. Асмус также отметила, что работает над новым проектом, ведь "съемки никто не отменял". "Так что я уже на лесам Ярославля на каблуках рассекаю. (...) Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника", — подытожила артистка.

https://ria.ru/20220725/shirvindt-1804782674.html

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2022

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кристина асмус, звезды, театр, спектакль, ярославль