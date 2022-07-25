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В МИД заявили, что сотрудничество в Арктике не может быть без России - РИА Новости, 25.07.2022
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В МИД заявили, что сотрудничество в Арктике не может быть без России
В МИД заявили, что сотрудничество в Арктике не может быть без России - РИА Новости, 25.07.2022
В МИД заявили, что сотрудничество в Арктике не может быть без России
Арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Россия остается... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:23
2022-07-25T14:23
россия
мурманск
арктический совет
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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Россия остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, отметил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы остаемся открытыми к сотрудничеству и намерены развивать его с дружественными неарктическими государствами… Сегодня важно делать ставку на имеющиеся компетенции и дальнейшее развитие", - сказал Корчунов на конференции "Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана" в Мурманске.По его словам, Россия заинтересована в активном управлении рисками, которые возникают в контексте возрастающей экономической деятельности. При этом, по мнению представителя МИД, сегодняшняя приостановка сотрудничества с европейскими странами, в том числе в рамках Арктического совета, - временная ситуация."Стратегически и в долгосрочном плане все понимают, что без коллективного взаимодействия и сотрудничества в высоких широтах не обойтись, потому что это требует ответственного управления регионом. Как говорится, один в поле не воин", - отметил Корчунов, добавив, что оптимистично смотрит на перспективу возобновления работы в различных форматах."Но при этом Россия как самая большая страна в арктическом регионе, конечно, не должна быть заложником того или иного формата. Мы должны играть на всех площадках и сотрудничать в региональном, субрегиональном и глобальном контексте там, где речь идет о наших интересах. Сложно представить арктический или панарктический формат без РФ как самой большой страны в Арктике", - подчеркнул Корчунов.По его мнению, любые модели сотрудничества вряд ли будут состоятельными - они будут неполными, иметь погрешности, если в них не будет вклада российских ученых. У России накоплен большой опыт, и сегодня важно повышать эффективность внутренней коллаборации между российскими центрами компетенций, научными центрами и организациями, развивать те компетенции, которые сейчас не приходят из западных стран, которые в данный момент оказались недружественными, добавил представитель МИД.
https://ria.ru/20220720/arktika-1803890262.html
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россия, мурманск, арктический совет
14:23 25.07.2022
 
В МИД заявили, что сотрудничество в Арктике не может быть без России

МИД: любые модели сотрудничества в Арктике не состоятельны без России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Россия остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, отметил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Мы остаемся открытыми к сотрудничеству и намерены развивать его с дружественными неарктическими государствами… Сегодня важно делать ставку на имеющиеся компетенции и дальнейшее развитие", - сказал Корчунов на конференции "Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана" в Мурманске.
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По его словам, Россия заинтересована в активном управлении рисками, которые возникают в контексте возрастающей экономической деятельности. При этом, по мнению представителя МИД, сегодняшняя приостановка сотрудничества с европейскими странами, в том числе в рамках Арктического совета, - временная ситуация.
"Стратегически и в долгосрочном плане все понимают, что без коллективного взаимодействия и сотрудничества в высоких широтах не обойтись, потому что это требует ответственного управления регионом. Как говорится, один в поле не воин", - отметил Корчунов, добавив, что оптимистично смотрит на перспективу возобновления работы в различных форматах.
"Но при этом Россия как самая большая страна в арктическом регионе, конечно, не должна быть заложником того или иного формата. Мы должны играть на всех площадках и сотрудничать в региональном, субрегиональном и глобальном контексте там, где речь идет о наших интересах. Сложно представить арктический или панарктический формат без РФ как самой большой страны в Арктике", - подчеркнул Корчунов.
По его мнению, любые модели сотрудничества вряд ли будут состоятельными - они будут неполными, иметь погрешности, если в них не будет вклада российских ученых. У России накоплен большой опыт, и сегодня важно повышать эффективность внутренней коллаборации между российскими центрами компетенций, научными центрами и организациями, развивать те компетенции, которые сейчас не приходят из западных стран, которые в данный момент оказались недружественными, добавил представитель МИД.
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