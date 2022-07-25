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МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2022
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МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2022
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
Российский МИД предостерегает власти Украины от провокаций в отношении Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе: они чреваты ядерной аварией, последствия которой... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:50
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский МИД предостерегает власти Украины от провокаций в отношении Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе: они чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, европа, россия
21:50 25.07.2022 (обновлено: 22:22 25.07.2022)
 
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС

Захарова заявила, что провокации Украины против Запорожской АЭС чреваты ядерной аварией

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский МИД предостерегает власти Украины от провокаций в отношении Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе: они чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Военнослужащий в Бердянске - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 05:42Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьЕвропаРоссия
 
 
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