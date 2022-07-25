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МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.07.2022
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
Российский МИД предостерегает власти Украины от провокаций в отношении Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе: они чреваты ядерной аварией, последствия которой... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:50
2022-07-25T21:50
2022-07-25T22:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский МИД предостерегает власти Украины от провокаций в отношении Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе: они чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
https://ria.ru/20220724/armiya-1804579726.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, европа, россия
21:50 25.07.2022 (обновлено: 22:22 25.07.2022)
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
Захарова заявила, что провокации Украины против Запорожской АЭС чреваты ядерной аварией