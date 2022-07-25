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Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды - РИА Новости, 25.07.2022
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Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды
Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды - РИА Новости, 25.07.2022
Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:38
2022-07-25T15:03
виктория абрамченко
правительство рф
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в агросекторе, заявил глава правительства Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.Он напомнил, что по инициативе президента вице-премьеры теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", - сказал Мишустин.
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виктория абрамченко, правительство рф, политика, михаил мишустин
14:38 25.07.2022 (обновлено: 15:03 25.07.2022)
 
Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды

Абрамченко будет курировать новые разработки для мониторинга окружающей среды для АПК

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"
Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в агросекторе, заявил глава правительства Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.
Он напомнил, что по инициативе президента вице-премьеры теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 14:44
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров
"Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", - сказал Мишустин.
 
Виктория АбрамченкоПравительство РФПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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