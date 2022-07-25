14:38 25.07.2022 (обновлено: 15:03 25.07.2022)
Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды
Абрамченко будет курировать новые разработки для мониторинга окружающей среды для АПК
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"Виктория Абрамченко
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"
Виктория Абрамченко . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в агросекторе, заявил глава правительства Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.
Он напомнил, что по инициативе президента вице-премьеры теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
"Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", - сказал Мишустин.