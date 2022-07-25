https://ria.ru/20220725/abramchenko-1804786982.html

Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды

Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды - РИА Новости, 25.07.2022

Абрамченко возьмет на контроль разработки в сфере окружающей среды

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:38

2022-07-25T14:38

2022-07-25T15:03

виктория абрамченко

правительство рф

политика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798910629_0:72:1025:649_1920x0_80_0_0_e92738cb744e4f6c70a3d406d6afd60c.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать вопрос новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в агросекторе, заявил глава правительства Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.Он напомнил, что по инициативе президента вице-премьеры теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220725/mishustin-1804789922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктория абрамченко, правительство рф, политика, михаил мишустин