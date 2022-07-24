https://ria.ru/20220724/vulkan-1804640283.html
В Японии произошло извержение вулкана
В Японии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 24.07.2022
В Японии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:53
2022-07-24T16:53
2022-07-24T21:13
в мире
япония
вулкан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804642677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48770c89e1892139a1635312897e6df1.jpg
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана."Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.
https://ria.ru/20210331/vulkany-1603553552.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vulkan-1801522940.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804642677_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a85c4ff49ff3d5e4c1f4eecd03cd213.jpg
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии. Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.
2022-07-24T16:53
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, вулкан
16:53 24.07.2022 (обновлено: 21:13 24.07.2022)
В Японии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Сакурадзима произошло на японском острове Кюсю
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости.
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает
Главное метеорологическое агентство Японии.
Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.
Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.
В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана.
"Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.