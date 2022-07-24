https://ria.ru/20220724/vulkan-1804640283.html

В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 24.07.2022

В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:53

2022-07-24T16:53

2022-07-24T21:13

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ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана."Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.

https://ria.ru/20210331/vulkany-1603553552.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vulkan-1801522940.html

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Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии. Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра. 2022-07-24T16:53 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, вулкан