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В Японии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 24.07.2022
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В Японии произошло извержение вулкана
В Японии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 24.07.2022
В Японии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:53
2022-07-24T21:13
в мире
япония
вулкан
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ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана."Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю
Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии. Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.
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в мире, япония, вулкан
16:53 24.07.2022 (обновлено: 21:13 24.07.2022)
 
В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Сакурадзима произошло на японском острове Кюсю

Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе повышен уровень опасности до максимального пятого, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
Извержение было зафиксировано в 20.05 по местному времени (14.05 мск), столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 километра.
Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима. Кроме этого, не исключается риск схода пирокластического потока.
В связи с этим для города Кагосима был повышен уровень опасности до максимального пятого, что предполагает эвакуацию из указанных зон.
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана.
"Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.
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