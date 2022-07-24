https://ria.ru/20220724/vsu-1804679222.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики В СЦКК РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:51

2022-07-24T22:51

2022-07-24T23:05

в мире

петровский район

донецк (днр)

украина

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днр

владимир путин

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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики В СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел по направлению: 22:10 — населенный пункт Красногоровка —город Донецк (Петровский район)", — говорится в заявлении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран-членов НАТО. На Украине под этот калибр в единственном экземпляре создали колесную самоходную установку "Богдана". США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяют при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Союзные силы уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

украина

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