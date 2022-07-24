Рейтинг@Mail.ru
Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/vsu-1804648933.html
Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ
Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2022
Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ
Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:01
2022-07-24T18:01
в мире
россия
украина
sun
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_115:0:2832:1529_1920x0_80_0_0_6aff64652a2cac375cba451e64abf1a1.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что украинцев учили использовать подводные буксировщики. По данным издания, с помощью британских ВМС украинские водолазы обследовали побережье на наличие мин прежде, чем дать сигнал основной группе "начать атаку".При этом тезис об обучении с целью вернуть контроль за Змеиным содержится только в заголовке статьи, но не в самом тексте. В материале Sun также не указываются даты предполагаемого обучения.
https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html
https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_319:0:2832:1885_1920x0_80_0_0_67d8ba90e706c53a40b25df91c66c5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, sun, оон
18:01 24.07.2022
 
Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ

Sun: британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.
В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:45Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный
"Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что украинцев учили использовать подводные буксировщики. По данным издания, с помощью британских ВМС украинские водолазы обследовали побережье на наличие мин прежде, чем дать сигнал основной группе "начать атаку".
При этом тезис об обучении с целью вернуть контроль за Змеиным содержится только в заголовке статьи, но не в самом тексте. В материале Sun также не указываются даты предполагаемого обучения.
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 09:19Специальная военная операция на Украине
Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме
 
В миреРоссияУкраинаSunООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала