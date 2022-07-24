https://ria.ru/20220724/vsu-1804648933.html

Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ

Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2022

Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный, пишут СМИ

Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:01

2022-07-24T18:01

2022-07-24T18:01

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британские силы спецназначения обучали украинских коллег, чтобы они могли вернуть остров Змеиный, утверждает газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что украинцев учили использовать подводные буксировщики. По данным издания, с помощью британских ВМС украинские водолазы обследовали побережье на наличие мин прежде, чем дать сигнал основной группе "начать атаку".При этом тезис об обучении с целью вернуть контроль за Змеиным содержится только в заголовке статьи, но не в самом тексте. В материале Sun также не указываются даты предполагаемого обучения.

https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html

https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html

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