https://ria.ru/20220724/vologda-1804635777.html
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал - РИА Новости, 24.07.2022
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал
В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:20
2022-07-24T16:20
2022-07-24T18:02
происшествия
россия
вологда
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.Инцидент произошел, когда машина остановилась на перекрестке. Пациент разбил стекло и выпрыгнул из окна. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.В местном департаменте здравоохранения уточнили, что мужчина находился в в сильном наркотическом опьянении.В итоге нарушителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за хулиганство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, вологда
16:20 24.07.2022 (обновлено: 18:02 24.07.2022)
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи по пути в больницу и сбежал
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион"
со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.
Инцидент произошел, когда машина остановилась на перекрестке. Пациент разбил стекло и выпрыгнул из окна. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.
В местном департаменте здравоохранения уточнили, что мужчина находился в в сильном наркотическом опьянении.
"При госпитализации в салоне автомобиля вывернулся, ведь бригада не имеет право жестко фиксировать. Сам пациент, как отмечают медики, физически сильный, был в тот момент без одежды", — рассказали в ведомстве.
В итоге нарушителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за хулиганство.