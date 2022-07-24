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В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал - РИА Новости, 24.07.2022
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В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал - РИА Новости, 24.07.2022
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал
В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:20
2022-07-24T18:02
происшествия
россия
вологда
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.Инцидент произошел, когда машина остановилась на перекрестке. Пациент разбил стекло и выпрыгнул из окна. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.В местном департаменте здравоохранения уточнили, что мужчина находился в в сильном наркотическом опьянении.В итоге нарушителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за хулиганство.
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происшествия, россия, вологда
16:20 24.07.2022 (обновлено: 18:02 24.07.2022)
 
В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал

В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи по пути в больницу и сбежал

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.
Инцидент произошел, когда машина остановилась на перекрестке. Пациент разбил стекло и выпрыгнул из окна. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.
Скриншот записи видеорегистратора
Скриншот записи с видеорегистратора
Скриншот записи видеорегистратора
В местном департаменте здравоохранения уточнили, что мужчина находился в в сильном наркотическом опьянении.
"При госпитализации в салоне автомобиля вывернулся, ведь бригада не имеет право жестко фиксировать. Сам пациент, как отмечают медики, физически сильный, был в тот момент без одежды", — рассказали в ведомстве.
В итоге нарушителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за хулиганство.
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