https://ria.ru/20220724/vologda-1804635777.html

В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал

В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал - РИА Новости, 24.07.2022

В Вологде пациент разбил окно в машине скорой помощи и сбежал

В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:20

2022-07-24T16:20

2022-07-24T18:02

происшествия

россия

вологда

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Вологде мужчина сбежал из автомобиля скорой помощи по пути в больницу, сообщило местное издание "Вологда Регион" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.Инцидент произошел, когда машина остановилась на перекрестке. Пациент разбил стекло и выпрыгнул из окна. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.В местном департаменте здравоохранения уточнили, что мужчина находился в в сильном наркотическом опьянении.В итоге нарушителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание за хулиганство.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, россия, вологда