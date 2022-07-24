https://ria.ru/20220724/voditeli-1804591016.html

Страховщики рассказали, владельцы каких машин чаще других рискуют на дороге

Страховщики рассказали, владельцы каких машин чаще других рискуют на дороге - РИА Новости, 24.07.2022

Страховщики рассказали, владельцы каких машин чаще других рискуют на дороге

Чаще других водителей на дороге в России рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов, лидерами по числу страховых случаев стали автомобили марок Toyota, Kia и РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:38

2022-07-24T09:38

2022-07-24T09:38

авто

россия

вск (страховой дом)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802679879_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf08d6f9c73e72454d322d7d1614ad0c.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чаще других водителей на дороге в России рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов, лидерами по числу страховых случаев стали автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai, говорится в исследовании страхового дома ВСК, результаты которого есть у РИА Новости."Чаще других на дороге рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов: по данным ВСК, на них приходится большая часть обращений по каско", - говорится в сообщении страхового дома.Лидер по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года - Toyota: с начала года на автомобили японского бренда пришлось около 12% происшествий. Также в тройку лидеров вошли Kia (10%) и Hyundai (9%), а замыкают рейтинг Renault, Volkswagen (по 7%) и Mercedes-Benz (5%). "Кроме того, несмотря на общее снижение количества обращений по каско, в январе-июне был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов", - выяснили эксперты.У автомобилей марки Toyota лидеры по происшествиям модели Camry - на них приходится треть происшествий среди автомобилей данного бренда, а также Rav4 (29%) и Land Cruiser (28%). Среди Kia в происшествия чаще всего попадают модели Rio (23%), Kia Sportage (19%), Kia Sorento (11%). Лидеры среди авто марки Hyundai модели Creta (38% среди автомобилей данного бренда), Solaris (20%) и Santa Fe (15%).Чуть меньше половины (46%) происшествий с автомобилями марки Volkswagen приходится на кроссовер Tiguan, среди Renault 28% обращений поступило от владельцев модели Duster. "Среди водителей Mercedes-Benz чаще всего в страховую компанию за компенсацией по каско обращались владельцы линейки внедорожников GLC (14%), GLE (15%) и GL (4%)", - выяснили эксперты."На фоне роста китайского автопарка в России с начала года в ВСК увеличилось число обращений по каско от водителей автомобилей марки Chery (почти в 1,5 раза), Geely (в 1,4 раза) и Haval (в 1,3 раза)", - заключили в страховом доме.

https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html

https://ria.ru/20220630/krizis-1799140667.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, вск (страховой дом)